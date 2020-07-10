Онкология на карантин не уходит! Диагностика и лечение онкологических заболеваний стали доступными для жителей Челябинской области

Количество онкологических больных год от года растет во всем мире. По данным Минздрава РФ, в 2019 году в нашей стране выявлено 640,4 тысяч случаев злокачественных новообразований, что на 2,5% превышает результат 2018 года.

Смертность от онкологических заболеваний сегодня находится на втором месте после сердечно-сосудистых с явной тенденцией к опережению последних. Как отмечают специалисты, на Южном Урале уровень распространенности онкологических заболеваний выше, чем в некоторых других регионах России на 15%.

О том, как снизить смертность от злокачественных новообразованийв Челябинской области и выявлять опасные заболевания на ранней стадии корреспонденту «КП-Челябинск» рассказала директор и главный врач медицинского центра «Лотос» Елена Коляда.

— Елена Валерьевна, высокий показатель смертности от злокачественных образований является очень значимой проблемой для нашего региона.

— Именно поэтому врачи медицинского центра «Лотос» не смогли остаться в стороне от борьбы с «чумой 21 века». Наша клиника вступила в национальный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями». Согласно задаче государства перед здравоохранением, к 2024 году в России должна снизиться смертность от новообразований на 100 тысяч человек, а охват населения профилактическими медицинскими осмотрами должен увеличиться с 40% до 70%. Все это возможно только при условии повышения доступности онкопомощи населению.

— Что данный федеральный проект дает жителям Южного Урала?

— В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации об организации центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) на базе клинико-диагностического центра «Лотос» 1 февраля 2020 года начал работу первый ЦАОП г. Челябинска.

Основная задача центра — диагностика и лечение онкологических пациентов по полису ОМС.

Для того, чтобы диагностика и лечение онкологических заболеваний стали доступными для жителей Челябинской области, 1 августа 2020 года клиника «Лотос» открывает Центр амбулаторной онкологической помощи большего масштаба. Работа Центра позволит закрыть 10% потребности Челябинской области в диагностике онкологических заболеваний в первичном звене.

— Насколько готова техническая база клиники?

Для того, чтобы организовать процесс приема, диагностики и лечения онкобольных с максимальным комфортом, «Лотос» провел перепланировку клинико-диагностического центра, закупил высокотехнологичное оборудование.

— Жители каких районов Челябинской области могут наблюдаться в новом Центре по полису ОМС?

— В настоящее время за ЦАОП ООО МЦ «Лотос» закреплено взрослое население Пластовского, Красноармейского, Еткульского,Еманжелинского, Коркинского муниципальных районов. Общая численность прикрепленного населения составит более 200 тыс. человек.

— Какую именно помощь пациенты со злокачественными образованиями смогут получить в медицинском центре?

— ЦАОП медицинского центра «Лотос» проводит обследование пациентов при подозрении на ЗНО, диспансерное наблюдение онкологических больных, химиотерапию в рамках дневного стационара. Уже сейчас любой пациент Челябинской области с онкологией и назначенной схемой лечения может пройти курс химиотерапии в условиях дневного стационара в нашей клинике по полису ОМС (бесплатно). Важными преимуществами прохождения химиотерапии в МЦ «Лотос» являются наличие и быстрый заказ всех необходимых лекарственных препаратов для непрерывности циклической терапии, короткий срок ожидания со дня обращения пациента (не более пяти дней) и оптимальные условия для пребывания пациентов в нашей клинике, независимо от схемы лечения.

В нашей клинике есть возможность проведения онкологических операций в хирургическом стационаре, а также оказание паллиативной помощи на амбулаторном этапе.

— В связи с открытием Центра амбулаторной онкологической помощи насколько актуальна потребность в квалифицированных кадрах, которые будут работать с высокотехнологичным новым оборудованием?

— На данный момент в коллектив профессионалов клиники «Лотос» требуются врачи онкологи, химиотерапевты и медицинские сестры. Медицинский центр готов организовать переподготовку и оплатить обучение, а также оказать поддержку специалистам из других городов (оплата релокации, предоставление жилья).

— Елена Валерьевна, спасибо за интервью. И последний вопрос: по какому адресу пациенты смогут обращаться в медицинский центр «Лотос» за онкологической помощью?

— Центр амбулаторной онкологической помощи ООО МЦ «Лотос» находится в Челябинске по адресу: улица Труда, 187 Б.

Запись по телефону: (351) 220-03-03.

www.lotos74.ru

На правах рекламы.