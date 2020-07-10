Пляжи Челябинска: показываем, как обустроены места отдыха

Всю неделю на Южном Урале стоит аномальная жара. Переждать ее лучше всего у воды, тем более в черте города есть несколько озер. Но если вы представили белоснежный песок и чистейшую воду, или себя на красивом шезлонге, под ярким зонтиком и с прохладным коктейлем в руке, то посмотрите наш фоторепортаж. «Комсомольская правда-Челябинск» прогулялась по пляжам Челябинска и узнала, как обустроены места отдыха.

Пляж «Шершневский»

Новый городской пляж находится рядом с Изумрудным карьером, вход бесплатный. Часы работы — с 9:00 до 21:00.

В будний день народ народу на пляже уже достаточноФото: Валентина ВАГАНОВА

На самом входе — информационный стенд со всеми услугами. Особенно удобными кажутся редактируемые окошки с данными о погоде, не прогадаешь!

Просто, удобно и информативноФото: Валентина ВАГАНОВА

Людей достаточно, при этом дистанция между отдыхающими в какой-то мере соблюдается.

Всё-таки без тенька на пляже тяжелоФото: Валентина ВАГАНОВА

Для этой стройной девушки карантин точно не стал отговоркой.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Новый пляж бок о бок соседствует со старым, но люди отдыхают везде. Приверженцы старого пляжа говорят, на нём тише и привычнее, хотя на берегу полно камней.

Некоторые предпочли загорать по старинкеФото: Валентина ВАГАНОВА

Подходить к старому пляжу тоже привыкли по-своемуФото: Валентина ВАГАНОВА

На стыке эпохФото: Валентина ВАГАНОВА

На новом пляже удобный деревянный спуск заканчивается пандусом, который заходит прямо в воду. Теперь люди с ограниченными возможностями тоже смогут искупаться.

Наконец-то о маломобильных людях стали задумываться всерьёзФото: Валентина ВАГАНОВА

Песок чистый, можно спокойно загорать под солнышком без лежака. Но иногда, всё же, встречается мелкий мусор.

Убирать за собой на природе научились ещё далеко не все.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Очень важно, чтобы на пляже были нормальные туалеты.

Биотуалеты отличное решение для пляжа.Фото: Валентина ВАГАНОВА

А это раздевалка, таких две штуки. На М и Ж разграничения нет, поэтому переодеться можно там, где удобно.

Наша корреспондентка не взяла купальник. Остаётся только стоять рядом с новыми раздевалками.Фото: Валентина ВАГАНОВА

На этом инфраструктура не заканчивается. Вот, например, душ, которых тоже два. Все новые объекты из дерева и хорошо вписываются в окружающую среду.

На работе не искупаешься, зато можно немного освежиться.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Стационарных навесов на пляже пока нет, поэтому люди приходят со своими.

Избежать солнечного удара и не обгореть помогут не только зонтики, но и всевозможные "навесы".Фото: Валентина ВАГАНОВА

Магазины и ларьки тоже не поставили, так что купить шашлык или мороженое не получится, только со своим. Развлечения в виде батутов и водных бананов также отсутствуют.

Всё-таки магазинчики нужны, как минимум, чтобы купить воду.Фото: Валентина ВАГАНОВА

За безопасностью купающихся следит спасатель родом из Туниса. Раньше он работал в бассейне ЮУрГУ, но теперь патрулирует пляж.

Спасатели ни на минуту не отходят с поста.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Несмотря ни на что, есть те, кто к пляжному сезону оказался готов.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Вот так выглядит вода на Шершневском пляже.

Вода прозрачная, запаха нет.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Пляж на Шершнях рядом с плотиной

Пожалуй, это самые известный бесплатный пляж. По вечера улица Худякова превращается в большую парковку, потому что все спешат сюда.

На входе: мрачный туалет, выполненный в лучших советских традициях.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Народу тьма: яблоку некуда упасть.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Здесь есть всё, и даже больше: детские аттракционы, готовая еда и пиво.

Цены на еду и напитки вполне приемлемые.Фото: Валентина ВАГАНОВА

На этом пляже детям есть, чем заняться.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Прокатиться на банане стоит 150 руб.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Животных на берегу не так уж и много.

В такую жару люди и звери спасаются, как могут.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Случайно встретили нашего читателя. Рассказал, что на пляже рядом с плотиной он впервые и ему, в принципе, всё понравилось.

Удалось встретить на пляже нашего читателя, мир тесен!Фото: Валентина ВАГАНОВА

Чтобы более подробно узнать об инфраструктуре пляжа и качестве воды, смотрите наш стрим:

Тестируем городской пляж на Шершнях.

Пляж «Солнечный берег»

Находится на озере Смолино, вход платный: 150 рублей.

На этом пляже есть лежаки и зонтики.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Здесь есть даже тренажёрный уголок. Всё работает, как часы!

Спортсменам на пляже скучать не придётся.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Развлечений на пляже тоже хватает, желающих прокатиться — целая очередь.

Настоящие русские горки.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Желающих покататься много.Фото: Валентина ВАГАНОВА

А это фудкорт: отличное место в тени, где приятно перекусить после водных и солнечных ванн.

Цены очень демократичные: можно купить мороженое за 30 руб.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Отдыхающих много, но дистанция соблюдается: лежаки на расстоянии.

С понтона удобно спускаться в воду.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Подробнее о «Солнечном береге» можно узнать из нашей трансляции. Спойлер: дела с лягушатником и чистотой воды совсем плохи:

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