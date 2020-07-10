Пляжи Челябинска: показываем, как обустроены места отдыха
Всю неделю на Южном Урале стоит аномальная жара. Переждать ее лучше всего у воды, тем более в черте города есть несколько озер. Но если вы представили белоснежный песок и чистейшую воду, или себя на красивом шезлонге, под ярким зонтиком и с прохладным коктейлем в руке, то посмотрите наш фоторепортаж. «Комсомольская правда-Челябинск» прогулялась по пляжам Челябинска и узнала, как обустроены места отдыха.
Пляж «Шершневский»
Новый городской пляж находится рядом с Изумрудным карьером, вход бесплатный. Часы работы — с 9:00 до 21:00.
В будний день народ народу на пляже уже достаточноФото: Валентина ВАГАНОВА
На самом входе — информационный стенд со всеми услугами. Особенно удобными кажутся редактируемые окошки с данными о погоде, не прогадаешь!
Просто, удобно и информативноФото: Валентина ВАГАНОВА
Людей достаточно, при этом дистанция между отдыхающими в какой-то мере соблюдается.
Всё-таки без тенька на пляже тяжелоФото: Валентина ВАГАНОВА
Для этой стройной девушки карантин точно не стал отговоркой.Фото: Валентина ВАГАНОВА
Новый пляж бок о бок соседствует со старым, но люди отдыхают везде. Приверженцы старого пляжа говорят, на нём тише и привычнее, хотя на берегу полно камней.
Некоторые предпочли загорать по старинкеФото: Валентина ВАГАНОВА
Подходить к старому пляжу тоже привыкли по-своемуФото: Валентина ВАГАНОВА
На стыке эпохФото: Валентина ВАГАНОВА
На новом пляже удобный деревянный спуск заканчивается пандусом, который заходит прямо в воду. Теперь люди с ограниченными возможностями тоже смогут искупаться.
Наконец-то о маломобильных людях стали задумываться всерьёзФото: Валентина ВАГАНОВА
Песок чистый, можно спокойно загорать под солнышком без лежака. Но иногда, всё же, встречается мелкий мусор.
Убирать за собой на природе научились ещё далеко не все.Фото: Валентина ВАГАНОВА
Очень важно, чтобы на пляже были нормальные туалеты.
Биотуалеты отличное решение для пляжа.Фото: Валентина ВАГАНОВА
А это раздевалка, таких две штуки. На М и Ж разграничения нет, поэтому переодеться можно там, где удобно.
Наша корреспондентка не взяла купальник. Остаётся только стоять рядом с новыми раздевалками.Фото: Валентина ВАГАНОВА
На этом инфраструктура не заканчивается. Вот, например, душ, которых тоже два. Все новые объекты из дерева и хорошо вписываются в окружающую среду.
На работе не искупаешься, зато можно немного освежиться.Фото: Валентина ВАГАНОВА
Стационарных навесов на пляже пока нет, поэтому люди приходят со своими.
Избежать солнечного удара и не обгореть помогут не только зонтики, но и всевозможные "навесы".Фото: Валентина ВАГАНОВА
Магазины и ларьки тоже не поставили, так что купить шашлык или мороженое не получится, только со своим. Развлечения в виде батутов и водных бананов также отсутствуют.
Всё-таки магазинчики нужны, как минимум, чтобы купить воду.Фото: Валентина ВАГАНОВА
За безопасностью купающихся следит спасатель родом из Туниса. Раньше он работал в бассейне ЮУрГУ, но теперь патрулирует пляж.
Спасатели ни на минуту не отходят с поста.Фото: Валентина ВАГАНОВА
Несмотря ни на что, есть те, кто к пляжному сезону оказался готов.Фото: Валентина ВАГАНОВА
Вот так выглядит вода на Шершневском пляже.
Вода прозрачная, запаха нет.Фото: Валентина ВАГАНОВА
Пляж на Шершнях рядом с плотиной
Пожалуй, это самые известный бесплатный пляж. По вечера улица Худякова превращается в большую парковку, потому что все спешат сюда.
На входе: мрачный туалет, выполненный в лучших советских традициях.Фото: Валентина ВАГАНОВА
Народу тьма: яблоку некуда упасть.Фото: Валентина ВАГАНОВА
Здесь есть всё, и даже больше: детские аттракционы, готовая еда и пиво.
Цены на еду и напитки вполне приемлемые.Фото: Валентина ВАГАНОВА
На этом пляже детям есть, чем заняться.Фото: Валентина ВАГАНОВА
Прокатиться на банане стоит 150 руб.Фото: Валентина ВАГАНОВА
Животных на берегу не так уж и много.
В такую жару люди и звери спасаются, как могут.Фото: Валентина ВАГАНОВА
Случайно встретили нашего читателя. Рассказал, что на пляже рядом с плотиной он впервые и ему, в принципе, всё понравилось.
Удалось встретить на пляже нашего читателя, мир тесен!Фото: Валентина ВАГАНОВА
Чтобы более подробно узнать об инфраструктуре пляжа и качестве воды, смотрите наш стрим:
Тестируем городской пляж на Шершнях.
Пляж «Солнечный берег»
Находится на озере Смолино, вход платный: 150 рублей.
На этом пляже есть лежаки и зонтики.Фото: Валентина ВАГАНОВА
Здесь есть даже тренажёрный уголок. Всё работает, как часы!
Спортсменам на пляже скучать не придётся.Фото: Валентина ВАГАНОВА
Развлечений на пляже тоже хватает, желающих прокатиться — целая очередь.
Настоящие русские горки.Фото: Валентина ВАГАНОВА
Желающих покататься много.Фото: Валентина ВАГАНОВА
А это фудкорт: отличное место в тени, где приятно перекусить после водных и солнечных ванн.
Цены очень демократичные: можно купить мороженое за 30 руб.Фото: Валентина ВАГАНОВА
Отдыхающих много, но дистанция соблюдается: лежаки на расстоянии.
С понтона удобно спускаться в воду.Фото: Валентина ВАГАНОВА
Подробнее о «Солнечном береге» можно узнать из нашей трансляции. Спойлер: дела с лягушатником и чистотой воды совсем плохи:
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