Продление режима самоизоляции в Челябинске 2020: губернатор подписал распоряжение об ограничениях

В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 26 июля 2020 года. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Алексей Текслер.

Однако санитарно-эпидемиологическая ситуация на Южном Урале позволяет снять ряд ограничений. Так, свою работу может возобновить розничная торговля, к которой также относятся торговые центры. Правда, свою деятельность продавцы должны будут вести с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.

Также органам ЗАГС теперь разрешено проводить торжественные церемонии заключения брака. Но при условии того, что среди приглашенных будет не более 10 человек.

Культурные, развлекательные и массовые мероприятия в торгово-развлекательных центрах пока остаются под запретом.

Фото: правительство Челябинской области

Фото: правительство Челябинской области

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