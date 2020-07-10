Продление режима самоизоляции в Челябинске 2020: губернатор подписал распоряжение об ограничениях
В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 26 июля 2020 года. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Алексей Текслер.
Однако санитарно-эпидемиологическая ситуация на Южном Урале позволяет снять ряд ограничений. Так, свою работу может возобновить розничная торговля, к которой также относятся торговые центры. Правда, свою деятельность продавцы должны будут вести с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.
Также органам ЗАГС теперь разрешено проводить торжественные церемонии заключения брака. Но при условии того, что среди приглашенных будет не более 10 человек.
Культурные, развлекательные и массовые мероприятия в торгово-развлекательных центрах пока остаются под запретом.
Фото: правительство Челябинской области
Фото: правительство Челябинской области
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ИСТОЧНИК KP.RU
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