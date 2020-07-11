2020-07-11T06:21:02+03:00
Общество

«Очередь на томографию — семь часов»: во время пандемии коронавируса на весь Магнитогорск пашет одна машина

Пациенты просят купить еще один аппарат
Лидия ПЕСКОВА
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Машины и медики ждут пациентов с КТ во дворике ГКБ № 1 в Магнитогорске. Фото: сообщество "Алексей Текслер помоги", ВК.Машины и медики ждут пациентов с КТ во дворике ГКБ № 1 в Магнитогорске. Фото: сообщество "Алексей Текслер помоги", ВК.
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В Магнитогорске, который по числу зараженных коронавирусом на втором месте после Челябинска, для ковидных больных работает один-единственный аппарат компьютерной томографии. От этого страдают и пациенты, и врачи.

— Я в шоке от того, что тут происходит при поступлении. Чтобы увидеть пневмонию (а на рентгене ее не видно), нужно пройти КТ. Аппарат на весь город единственный. Везут сюда со всех деревень. Люди ждут очередь по пять-семь часов. А потом еще нужно сидеть и ждать результат томографии! — написал в социальных сетях пациент ГКБ № 1, который сам лежит в стационаре с коронавирусом и двусторонним воспалением легких.

По словам мужчины, в больницу он приехал со смазанными симптомами болезни: был небольшой кашель, он не чувствовал запах и вкус. Именно на КТ медики обнаружили 65% поражения легких. Без компьютерной томографии заразившимся никак нельзя, но нужно как-то облегчить эту процедуру.

В жару кареты скорой помощи стоят во дворике больницы на солнцепеке. Долгое ожидание в такую погоду становится настоящей пыткой.

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— Людям на жаре плохо, аппарат перегревается, врачи ждут, когда он остынет! Руководители города, области, купите в город хотя бы еще один аппарат КТ, — обращается к представителям власти еще один заболевший.

Еще один аппарат запустят в понедельник

— КТ в Магнитогорске, конечно, не один. Но именно этот используют для определения коронавирусной инфекции. Еще один компьютерный томограф находится в центре охраны материнства и детства, но он проходит техническое обслуживание. Третий томограф открывается в понедельник на базе медико-санитарной части. Он поможет городу снизить нагрузку на аппарат в КГБ № 1, — рассказали в пресс-службе минздрава Челябинской области.

Также в минздраве области замечают, что очереди на КТ связаны с тем, что больница обязана соблюдать установленные Роспотребнадзором меры безопасности. Ковидные пациенты идут на обследование через отдельный вход, не пересекаясь с другими больными. Кроме того, после каждого человека проводится дезинфекция помещения и оборудования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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