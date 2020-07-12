2020-07-12T13:43:19+03:00
Общество

Приезжают посмотреть даже иностранцы: начальник почты в Челябинской области получил «Оскар» за музей почтового раритета в селе

Награду ему вручили в преддверии Дня российской печати
Валентина ВАГАНОВА
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Игорь Гузов переехал в Тюлюк из Челябинска семь лет назад. Фото: УФПС Челябинской областиИгорь Гузов переехал в Тюлюк из Челябинска семь лет назад. Фото: УФПС Челябинской области
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Сегодня, 12 июля, страна отмечает День российской почты. Ежегодно к празднику руководство УФПС Челябинской области вручает лучшему сотруднику «почтовый Оскар» — статуэтку «Почтальон». В этом году особую награду получил начальник отделения связи села Тюлюк Игорь Гузов.

Вместе с женой Игорь открыл в селе этномузей. Его стремятся посетить не только южноуральцы, но и гости из-за границы. Супруги собрали в музее старинные предметы быта и русские матрешки, а еще — почтовые раритеты.

КРАСОТА ПОЧТОВОГО МАРШРУТА

Игорь Гузов переехал в Тюлюк из Челябинска. Сначала приезжал в поселок как турист. Затем приобрел здесь домик на лето. А семь лет назад вместе с семьей окончательно сменил городскую суету на размеренный сельский быт.

— На переезд подтолкнула забота о здоровье ребенка. Пока мы жили здесь, в экологически чистом месте, — ребенок не болел, только возвращались в Челябинск, ребенок начинал кашлять. Здоровье дочки дороже, поэтому мы и стали сельскими жителями, — говорит Игорь.

Тюлюк находится в Катав-Ивановском районе, в 3,5 часах езды от Челябинска. Сейчас тут живет около 300 человек, а еще полвека назад населения было вдвое больше. В 1973 году в селе произошел страшный пожар. Из-за детской шалости сгорели 86 домов, десятки семей остались без крова и вынуждены были переехать.

Село Тюлюк расположено в одном из самых красивых мест Южного Урала, у подножия горы Иремель и хребта Зигальга. За год его посещают тысячи туристов со всего мира. Фото: УФПС Челябинской области

Село Тюлюк расположено в одном из самых красивых мест Южного Урала, у подножия горы Иремель и хребта Зигальга. За год его посещают тысячи туристов со всего мира. Фото: УФПС Челябинской области

В местном почтовом отделении Игорь одновременно начальник и почтальон. Красоте его почтового маршрута можно только позавидовать. Он пролегает по деревянным мостикам через реку Тюлюк, мимо церкви, вдоль зеленых лугов, на которых пасутся овцы и лошади.

Для сельчан почта имеет особое значение. Раньше, например, они ездили за 60 километров в ближайший город, чтобы оплатить коммуналку. А сейчас кататься в такую даль нет необходимости — все нужные сервисы есть в отделении. Игорь даже научил бабушек пользоваться ими.

За внимание к истории и традициям почтовой связи руководство вручило Игорю статуэтку «Почтальон». Фото: УФПС Челябинской области

За внимание к истории и традициям почтовой связи руководство вручило Игорю статуэтку «Почтальон». Фото: УФПС Челябинской области

Статуэтка «Почтальон» является миниатюрной копией скульптуры Почтальона, расположенной на Кировке в Челябинске. Фото: УФПС Челябинской области

Статуэтка «Почтальон» является миниатюрной копией скульптуры Почтальона, расположенной на Кировке в Челябинске. Фото: УФПС Челябинской области

ОТ ШТЕМПЕЛЕЙ ДО ФРОНТОВЫХ ПИСЕМ

В Тюлюке Гузовым не хватало культурных пространств. Вот они и открыли этномузей «Матрешка», а еще завели модный аккаунт селу в Инстаграме. Фотографии и истории в нем завлекают туристов.

Елена Гузова возле своего музея «Матрешка». Фото: УФПС Челябинской области

Елена Гузова возле своего музея «Матрешка». Фото: УФПС Челябинской области

В музее Игорь и Елена собрали старинные предметы быта. В нем уже побывали гости из Америки, Германии, Арабских Эмиратов, Израиля, Эстонии, Венгрии, Узбекистана, Китая и с острова Мальта. А с недавних пор музей стал пополняться почтовыми экспонатами. Жители передают Игорю фронтовые письма, газеты и журналы, которые они раньше выписывали.

В музее можно почитать старые газеты и журналы. Фото: УФПС Челябинской области

В музее можно почитать старые газеты и журналы. Фото: УФПС Челябинской области

Пожалуй, самый ценные экспонаты выставки - фронтовые письма. Фото: УФПС Челябинской области

Пожалуй, самый ценные экспонаты выставки - фронтовые письма. Фото: УФПС Челябинской области

Есть в почтовой коллекции старинные штемпели и печати, деревянные счеты и инкассаторская сумка. Предметов пока немного, но коллекция пополняется.

Один из экспонатов музея - почтовый штемпель с надписью Тюлюк. Фото: УФПС Челябинской области

Один из экспонатов музея - почтовый штемпель с надписью Тюлюк. Фото: УФПС Челябинской области

В музее пока немного почтовых экспонатов, но коллекция пополняется. Фото: УФПС Челябинской области

В музее пока немного почтовых экспонатов, но коллекция пополняется. Фото: УФПС Челябинской области

За внимание к истории и традициям почтовой связи руководство УФПС Челябинской области и вручило Игорю Гузову статуэтку «Почтальон», изготовленную на Каслинском заводе художественного литья. Почтальоны верят, что она приносит удачу и исполняет желания.

НА ЗАМЕТКУ

Если вам интересно посетить Музей почтовой связи, но до Тюлюка ехать далеко, можете заглянуть в челябинский музей. Находится он на Ленина, 64. Вход в него свободный. Записаться на экскурсию можно по телефону 8 (351) 266-28-81.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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