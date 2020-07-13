2020-07-13T09:31:27+03:00
Авто

Оставайтесь с семьей вместе со SKODA

Официальный дилер KODA Автоцентр «Чешский дом» объявляет выгоду до 40 % на сервис для автомобилей KODA старше четырех лет
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Выгода распространяется на всю сумму заказа-наряда при условии приобретения оригинальных деталей и работ, связанных с:

— заменой отдельных компонентов трансмиссии (сцепления, маховика и/или блока управления КПП (мехатроника);

— заменой комплекта ГРМ и водяного насоса;

— заменой компонентов передней и задней подвесок (амортизаторы, шаровые опоры, рулевые тяги и т.п.);

— заменой компонентов тормозной системы (передние и задние колодки, диски, барабаны).

Для того, чтобы воспользоваться данным предложением необходимо получить промо-код.

Для этого необходимо перейти на сайт и заполнить предложенную форму, а именно:

• фамилия;

• имя;

• выбрать дилера, а именно «Чешский Дом»;

• ввести VIN-номер вашего автомобиля и выбрать наиболее удобный способ, для получения промо-кода.

Официальный сервисный центр ŠKODA «Чешский дом» оснащен современным оборудованием и оригинальными деталями. Сертифицированные специалисты дилерского центра гарантируют соблюдение стандартов обслуживания и качественное исполнение работ точно в срок.Продлите период службы своего автомобиля, регулярно посещая сервис «Чешского дома»:

г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 126/1;

тел.: 8 (351) 211 43 00;

che-dom.ru

* Имеются ограничения, срок действия предложений ограничен. Подробности уточняйте у мастеров-консультантов «Чешского дома» и по телефону.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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