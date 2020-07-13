Закладной камень и автопробег на «тридцатьчетверке»

Утро 11 июля Челябинск встретил ревом моторов техники времен военных лет: от проходной ЧТЗ до Аллеи Славы прошла автоколонна реконструкторов. В тот же день на пересечении улиц Коммуны и Цвиллинга прошла церемония закладки первого камня в основание памятника «Город трудовой доблести». Мероприятия возглавили губернатор Челябинской области Алексей Текслер, глава Челябинска Наталья Котова и ветеран труда Лия Скородумова.

«ТРИДЦАТЬЧЕТВЕРКА» ДЛЯ ГЛАВЫ РЕГИОНА

Алексей Текслер субботу, 11 июля, начал с посещения музея ЧТЗ. Глава региона осмотрел представленные там макеты техники, выпускавшейся на заводе в годы Великой Отечественной войны — танки, САУ, легендарную «Катюшу». Губернатор не обошел вниманием и выставку гражданской продукции ЧТЗ мирного времени, пообщался с ветеранами и действующими сотрудниками предприятия.

Кстати, на территории завода есть не только макеты, но и действующие экземпляры бронетехники — танков и знаменитого «Зверобоя» — самоходной артиллерийской установки ИСУ-152. У проходной тем временем собирались ретро-автомобили и реконструкторы в военной форме 1940-х годов. Старт их короткому автопробегу дал глава региона: Алексей Текслер занял место заряжающего в башне танка Т-34-85. Это улучшенный вариант «тридцатьчетверки», с командирской башенкой и более мощным орудием, был в свое время ответом советских конструкторов на появление фашистского бронированного «зверинца» — «Тигров», «Пантер» и «Фердинандов». Представители ЧТЗ, впрочем, не преминули напомнить Алексею Текслеру и другим гостям, что «Танкоград» в Великую Отечественную войну специализировался не на средних Т-34, а на тяжелых танках — модификациях КВ, а затем — семействе танков ИС и различных самоходок.

Дав старт автопробегу, Алексей Текслер пересел с танка на автомобиль военных лет: реконструкторы, подготовили для этого мероприятия отечественные и лендлизные машины.

ГОРОД ТРУДОВОЙ СЛАВЫ: ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

В центре города, куда и прибыли реконструкторы, прошла церемония открытия закладного камня стелы в честь получения звания «Город трудовой доблести». По проекту на будущей стеле будут изображены герб Челябинска и текст указа президента.

Напомним, 2 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении этого почетного статуса 20 российским городам, в том числе Челябинску и Магнитогорску — «За значительный вклад жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Место для стелы в честь этого события выбирали сами челябинцы, голосовавшие на портале «Активный горожанин 74».

— Мне кажется, выбор этого места абсолютно оправдан, напротив Вечного огня, — отметил во время церемонии губернатор. — Как символ непрерывной связи между фронтом и тылом, как две части одной великой Победы. В начале Аллеи Славы — знаменитый памятник добровольцам-танкистам. Стела «Трудовой доблести» — тоже очень важный символ, благодарность нашим ветеранам, всем труженикам тыла. Каждый день и на фронтах войны, и в цехах вы приближали эту победу. Наша задача — сохранить память, передать подрастающему поколению любовь к Родине. Труженикам тыла, городам трудовой доблести Челябинску и Магнитогорску — вечная слава.

Отметим, за церемонией по видеосвязи наблюдал и Магнитогорск. Жители города-металлурга, в годы войны давшего фронту треть стали для брони и оружия, еще не выбрали место для аналогичного памятника. Так что в скором времени Челябинскую область ожидает еще один праздник.