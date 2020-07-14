«Беременных не пускают в душ по две недели»: пациентка из Челябинска описала ужасы ковидного госпиталя

Беременная челябинка попала в ковидный госпиталь, который развернут на базе роддома ОКБ № 2. Женщина провела там почти неделю и решила выложить гневный пост в социальных сетях. По ее словам, из-за карантина пациенток даже не пускают в душ. Будущие мамы вынуждены жить в палатах, как в раскаленном на солнцепеке вагоне.

«НЕДОЛГО И ДО ЧЕСОТКИ»

Больше всего, по словам горожанки, беременные страдают от духоты и невозможности принять душ. Он на этаже общий, и пациенток туда не пускают из-за необходимости соблюдать карантин.

— Я лежу в отделении уже пять дней, но есть беременные, кто провел здесь по две недели и ни разу не мылся! В палатах невыносимая духота. Нас доводят до чесотки или еще какой-то заразы? — возмущается пациентка.

А это временный ковидный госпиталь в Москве. Про душевые здесь не забыли.Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Я ЗДОРОВАЯ, А СОСЕДКА — С ТЕМПЕРАТУРОЙ И КАШЛЕМ»

Также женщину беспокоит расселение по палатам:

— Это беспредел! Сортируют, не думая, есть у кого-то коронавирус или же его нет. В моей палате уже сменились три соседки. Когда пришел положительный результат на ковид (чей именно, женщина не уточняет — ред.),соседок перевели. Но почти сутки они находились в контакте. На данный момент у меня нет симптомов ОРВИ, а в палату заселили женщину с кашлем, насморком и температурой 38. Для чего? Чтобы нас заражать всех по кругу до самых родов?

При этом персонал клиники на вопросы не отвечает:

— Медсестры твердят: все вопросы к врачам. А врачи появляются раз в 3 дня и тоже ничего конкретного ответить не могут, — жалуется пациентка.

«НЕ ХВАТАЕТ ВОДЫ, А ЕЩЕ — ХОЛОДИЛЬНИКА»

Мы связались с другой пациенткой роддома, которая в эти дни лежит в палате интенсивной терапии тоже в ОКБ №2.

Ополоснуться в жару можно в раковине и только. Фото: читатель КП-Челябинск.

— Действительно очень жарко, и в душ не пускают. Только я и сама бы туда не пошла: не хочется хватать чужую инфекцию. У нас в палате есть раковина, можно умыться и обтереться. На две палаты одно биде — спасает для поддержания личной гигиены. Постельное белье и ночнушку меняют каждые пару дней. Окна мы открываем лишь на ночь, когда спадает жара. Персонал хороший. Вентилятор нам приносили, но он сломался. По-настоящему не хватает только воды. Еда вкусная, а пить дают мало — всего по стаканчику. И без холодильника тяжело,— рассказала нам собеседница.

Получить комментарий руководства роддома на момент публикации не удалось, но мы обязательно зададим вопросы и узнаем, почему пациентам приходится находиться в таких условиях.

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