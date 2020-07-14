«Дорожные приоритеты» губернатора Алексея Текслера: жесткие сроки и контроль качества

Аварийный мост у завода «Коксохим» закрыли для движения в конце 2018 года. Многие жители Металлургического района работают на «Мечеле». До предприятия они были вынуждены добираться с пересадками, в объезд. Кроме того, путепровод был еще одной дорогой в челябинский аэропорт.

СОРВАЛИ СРОКИ? ШТРАФ!

Закрытый мост на «Коксохиме» превратился в долгострой. Тогда губернатор Алексей Текслер взял возведение важной транспортной артерии под жесткий контроль, лично бывал на стройплощадке несколько раз. Подрядчики были предупреждены о важности соблюдения сроков контракта. Во вторник, 14 июля, глава региона прибыл на мост у «Коксохима», чтобы проверить его готовность к запуску. Срок сдачи объекта по контракту — 15 июля.

По новому асфальту машины пройдут в назначенный срок. Правда, из-за сильной жары будет ограничено движение большегрузов. А что с трамвайным сообщением? Подрядчик укладывает рельсы завтра, и еще пять-шесть дней потребуется для их регулировки. По договору и автомобильное, и трамвайное движение должно быть запущено синхронно. Срывом сроков контракта Текслер остался недоволен — штрафы за срыв контракта обязательно будут. — Фиксирую, что вы не выполнили обещания. Объект ключевой, в первую очередь для жителей Металлургического района. Два года, как закрыт мост, это никуда не годится. Заканчивайте работы, — заявил подрядчикам губернатор.

За срыв сроков сдачи трамвайных путей у "Коксохима" подрядчик получит штраф. Фото: gubernator74.ru

ТРОИЦКИЙ ПУТЕПРОВОД: ЖЕСТКИЙ КОНТРОЛЬ

Еще один важнейший для города объект — путепровод по Троицкому тракту, на пересечении с ул. Дарвина. Эту стройку Алексей Текслер с мая 2019 года инспектировал четырежды. Объект сразу попал в зону особого внимания губернатора.

Проект строительства путепровода разработали 12 (!) лет назад. Но работы начались через четыре года. В 2014 г. стройку забросили. Возведение путепровода возобновилось весной прошлого году. Прямо на стройплощадке Текслер фактически уволил руководителя городского управления дорожного хозяйства Александра Шабалина, попросив подыскать ему менее ответственную должность. В городе в тот год были сорваны сроки начала дорожного сезона. Важнейший для миллионника путепровод построен в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Еще две недели неделю подрядчик берет на расширение въезда на путепровод со стороны ул. Дарвина, примыкающей к путепроводу.

Путепровод по Троицкому тракту: последние штрихи. Фото: gubernator74.ru

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО КАК НАЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ ДЕСЯТИЛЕТИЯ

Вопрос дорожного строительства, возведения качественных и безопасных дорог, для главы региона — один из приоритетов. Напомним, сразу после своего назначения Алексей Текслер увеличил финансирование дорожного строительства в регионе. Дорожный фонд-2020 по распоряжению главы области вырос на 2 млрд руб. — до 19 млрд руб. В октябре на форуме «Дорога-2019» губернатор заявил: «Качество строительства — главная задача. Уже применяем современные материалы, лабораторный и цифровой анализ состояния и ремонта дорог. Буду спрашивать за качество!».

Тема строительства современных дорог в Челябинской области связана с нацпроектом и с поручением президента России Владимира Путина своей администрации: подготовить указ о национальных целях на ближайшее десятилетие. Поручение главы государства прозвучало 13 июля на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Основой нового документа станут национальные проекты.

Ремонт дорог — это развитие туристического потенциала региона; сокращение затрат по логистике. Это безопасность всех участников движения и, значит, улучшение качества жизни.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области:

Трафик в Челябинске растет. Артерия у «Коксохима» была давно, люди к ней привыкли. Пока авариный мост был закрыт, все испытывали серьезные неудобства. 15 июля запускается автомобильное движение, но есть проблемы с трамвайным движением. Я предупредил: за срыв сроков контракта, а он был до 15 июля, наложим штрафные санкции. Троицкая развязка - долгожданная. С завтрашнего дня объект начнет работать. Вместе с открытой на ул. Труда развязкой дорожная ситуация в городе улучшится.

Темпам чуть мешает жара. Тем не менее динамика высокая, и не только в Челябинске. В целом в регионе объем дорожного строительства в этом году вырос в два раза. Люди это видят, замечают.

Конечно, что было не сделано за 20 лет, за год не выполнить. Но, тем не менее, мы будем планомерно задачу решать. В том числе, с федеральным центром. Недавно говорил с министром транспорта о будущих заявках на ремонт дорог. Уверен, взятый темп мы сохраним.

По количеству вопросов дорожная тематика в регионе — одна из основных. Для меня лично это — важный приоритет. И несмотря ни на какие объективные сложности с бюджетом мы дорожное строительство будем держать в приоритете.

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ИСТОЧНИК KP.RU