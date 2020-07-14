Клубы дыма было видно издалека: в Челябинске загорелся ангар с лесоматериалами

14 Июль 2020 2020-07-14T18:35:07+03:00

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Не коронавирус, так смог. А в булочную — на такси. Последние новости Челябинска на 14 июля 00:00 00:00

Инцидент произошел в Челябинске вечером, 19 июля, на улице Кожезаводская. Как сообщили в МЧС, загорелся ангар с лесоматериалами. На месте уже работают пожарные бригады. Они разбираются с последствиями возгорания. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет. Позже будут установлены все детали произошедшего.

Отметим, что это уже не первый пожар, который возник во время аномальный жары. Ранее в Миассе загорелся производственный цех на объездной дороге. Там пожарным пришлось бороться с огнем всю ночь. Всего на месте происшествия работали 40 человек.

Фото: Юлия Реутова

Фото: Юлия Реутова

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ИСТОЧНИК KP.RU