Конец эпохи цифрового шовинизма: качественная связь доступна жителям деревень и дачных поселков

Компания «Интерсвязь» продолжает реализацию собственного проекта по цифровизации Уральского федерального округа. Благодаря инвестициям в строительство сетей по технологии PON жителям небольших населенных пунктов и даже дачных кооперативов доступен весь спектр телекоммуникационных услуг.

Еще несколько лет назад понятия «хороший Интернет» и «жизнь вне крупного города» были практически несовместимы. Жители малых населенных пунктов могли довольствоваться только нестабильным уровнем приема антенн аналогового телевидения и слабым сигналом мобильных телефонов. Дачники могли только мечтать о такой роскоши, как просмотр ролика с Youtube или любимого ток-шоу по ТВ.

Теперь цифровое неравенство активно устраняется. Компания «Интерсвязь» еще семь лет назад направила усилия своих лучших технических специалистов и проектировщиков для создания мощнейшей сети связи для частных домовладений — причем во всех регионах своего присутствия. Значительный — даже по меркам федеральных операторов — объем собственных вложений, стратегическое планирование и постоянное совершенствование технологий позволили в полной мере реализовать замысел: интернет должен следовать за людьми, а не наоборот.

Подключение частных домовладений происходит по технологии PON: точно так же, как и в многоэтажках, к жилищу тянется оптоволоконная сеть. Скорость и надежность сигнала ничем не уступает большим городам.

На сегодняшний день по PON-технологии к услугам компании «Интерсвязь» подключены более 200 тысяч домохозяйств в 200 малых населенных пунктах регионов присутствия. Только в текущем году возможность стать абонентами компании — а следовательно, повысить качество жизни — получили жители 52 поселков, деревень, СНТ и частного сектора. В планах — еще несколько десятков населенных пунктов и садовых товариществ до конца года.

— Основополагающий принцип интернета и вообще цифрового мира — это его всеобщность и доступность. Поэтому ликвидация цифрового неравноправия — не только наш значимый инвестиционный проект, но и важная социальная миссия. Для нас это стало настоящим вызовом: предоставить блага цивилизации тем людям, которые живут не в мегаполисе, — комментирует генеральный директор компании «Интерсвязь» Эдуард Калинин. — Одной из ключевых задач стала оптимизация стоимости подключения, потому что лишь единицы могут отдать порядка десяти тысяч рублей на эти цели. Мы нашли оптимальное решение: само подключение к сети «Интерсвязь» по технологии PON практически во всех населенных пунктах бесплатное.

Прекрасно понимая, насколько сильно отличаются образ жизни и предпочтения жителей небольших деревень и любителей садоводства, компания «Интерсвязь» разработала широкую линейку тарифов. Например, все больше людей отдают предпочтение услуге «только Интернет», сознательно не подключая кабельное телевидение: ведь в Сети сейчас есть буквально все. Поэтому и любители интернет-серфинга, и работающие на удаленке на даче, и фанаты телевещания найдут выгодный для себя пакет сервисов.

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