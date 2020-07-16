Ювелирное дело: как челябинец «украл» золото сам у себя и стал жертвой адвокатов-вымогателей

Расследование громкого уголовного дела в отношении челябинского адвоката Артема Черногорлова и известного в криминальных кругах Дмитрия Майера, выдававшего себя за сотрудника ФСБ, привело к другой, не менее «детективной», истории. Они вымогали деньги у бизнесмена-ювелира, пострадавшего из-за многомиллионной сделки. Но в этом деле он оказался уже в качестве подозреваемого по странным обстоятельствам.

Сделка по покупке драгоценностей обернулась возбуждением уголовного дела. Компаньоны — Сергей Кузьмин и две фирмы, подконтрольные Евгению Ведутенко, — не заключили договор и пока вместо ожидаемой прибыли получают только жалобы друг на друга. Но удивительно другое — в отделе полиции «Калининский» возбудили уголовное дело по статье «Грабеж», в то время как в других районах не увидели состава преступления. По документам получается, что владелец украшений «украл» их сам у себя. Более того, в полиции уверяют, что теперь он должен компаньонам вернуть не деньги, а товар на гораздо большую сумму. Ради этого полицейские съездили в Сочи и вообще стали проявлять большую активность в защите интересов заявителя Евгения Ведутенко. Но разберемся по порядку.

«Дела так не делаются»

Челябинец Сергей Кузьмин давно занимается бизнесом, имеет лицензию на работу с драгоценными металлами, держит две точки по приему и ремонту украшений. К нему обратился одноклассник Евгений, предложил поучаствовать в аукционах и заработать на этом в два раза больше вложенного.

— У него есть деньги, а у меня лицензия, поэтому участвовать в аукционах мог только я. Мы планировали купить металл и продать его дороже, — рассказывает Сергей. — Евгений собирался участвовать финансами через две фирмы ООО «Бонум» и ООО «Гуд Импорт». Мы встретились, все обсудили. Я предложил с помощью юриста составить грамотный трехсторонний договор, на что получил ответ: «У нас так дела не делаются, заключим потом», да и сроки поджимали — аукцион должен был начаться со дня на день.

Компаньоны перечислили деньги, на которые Сергей приобрел золотые и серебряные украшения. Общая сумма расходов составила 7, 8 млн. рублей. Когда Сергей получил товар из оптового центра — ахнул, это был не лом, а хорошие украшения, которые продаются в магазинах в три-четыре раза дороже, а значит, прибыль можно было больше чем удвоить. Для этого Кузьмин даже закрыл свои точки в Челябинске и арендовал магазин в Сочи, куда планировал перебраться. Но с этого момента начались проблемы. Партнер Сергея начал претендовать на сам товар.

— Поскольку у меня есть лицензия, то товар мог приобрести и работать с ним только я. Украшения мы положили в банковскую ячейку. Евгений начал требовать, чтобы я передал ему все данные на нее, но я не мог этого сделать, потому что у него нет разрешающих документов на оборот металла. Фактически я являюсь владельцем этого золота и серебра, — подчеркивает Сергей.

За золотом в Сочи

Пока заключалась сделка, Сергей уже начал готовить ювелирный магазин в Сочи к открытию. Всем участникам нужны были уже «живые» деньги. Партнер дал добро на перевозку части товара туда и даже позаботился о варианте договора.

— В присутствии представителей фирм-компаньонов в банке на Степана Разина мы отобрали часть товара для перевозки в Сочи. Ее переложили в в другую банковскую ячейку, чтобы я мог перед вылетом забрать ювелирку, — говорит Сергей. — Мне там же начали подсовывать договор на подписание. Когда его просмотрел, у меня волосы зашевелились — он кабальный. По нему я не не только прибыли не получил бы, но еще и оставался должен. Конечно, такой документ я не мог подписать второпях.

Сергей перевез часть товара в Сочи, о чем все стороны знали. В местном отделении банка, куда он должен был передать драгоценности на временное хранение, его ждали полицейские — из «родного» челябинского ОП «Калининский». Они конфисковали товар, а Сергея вызвали в Челябинск.

— Я не знаю, что там теперь по описи. Не удивлюсь, если какая-то часть «затеряется». Есть предположения, что в Сочи украшения находились на ответхранении у человека, близкого к моему партнеру, предъявившему претензии, — добавляет Сергей.

Эту информацию подтверждает адвокат Евгений Абрамовских. В жалобе, поданной в суд, он указывает, что в Сочи его подзащитного встретила лично следователь, занимающаяся делом, Александра Шаихова и оперативники:

— Они предложили добровольно извлечь содержимое ячеек, а после чего были переданы Ведутенко, который поместил все изъятое в банковскую ячейку, арендованную его женой в Центральном районе Сочи. Шаихова оказывала давление на Кузьмина, пугала вынесением ст.91 УПК РФ, если последний не будет соглашаться на условия. Следователь указывала, что Кузьмин должен предоставить деньги для изъятия на случай если в изъятых ювелирных изделиях будет недостача, а именно 1 200 000 рублей, — говорится в жалобе.

По словам Сергея, украшения изъяли и из челябинского банка, но описи он не видел.

— В Сочи, например, никакой описи в здании самого банка не было сделано. Сумки просто забрали, — уверяет Кузьмин.

Никакого мошенничества, только грабеж

Оказалось, что до этого компаньон Сергея Евгений Ведутенко разослал заявления в разные районы полиции. В нем указывается, что представители ООО действительно были в банке, когда отбирался товар, чтобы переложить в другую ячейку. При этом они заметили, что у Кузьмина из кармана «выпал пакет с биркой, ювелирными изделиями и деньгами». Правда, почему представительница не закричала, не позвала представителя банка, охрану и полицию, а дала «преступнику» спокойно уйти — непонятно. В заявлении Ведутенко просит проверить информацию на предмет мошенничества или кражи, то есть тайного хищения имущества.

В Советском ОП, на территории которого работал банк, после доследственной проверки в возбуждении уголовного дела отказали, указав, что фактов, которые могли бы свидетельствовать об умысле Кузьмина не исполнять свои обязанности по договорным обязательствам, не установлено. В полиции подчеркнули, что между сторонами усматриваются гражданско-правовые отношения, которые должны решаться в гражданском порядке.

Отказ подписан 19 июня 2020 года. Но оказалось, что в это время в ОП «Калининский» по заявлению Ведутенко вовсю идет разбирательство. Еще в мае там возбудили уголовное дело, но не по тем статьям, на которые указывал сам потерпевший, а по п. б, ч.3 ст. 161 УК РФ «Грабеж в особо крупном размере».

— Грабеж — это хищение открытым способом. Если говорить более понятно, то под нее попадают, так называемые, «налетчики» — сорвал цепочку с бабушки или остановили машину и вытащили из нее сумку с деньгами. А если же сделка была в банке в присутствии представителей, сотрудника банка, то квалификация статьи вызывает большие вопросы. При чем по документам имущество принадлежит именно Кузьмину. Возникает вопрос, как другая сторона доказывала свое право на него, и почему они требуют не вложенные деньги, а товар, — высказал свое мнение наш эксперт — сотрудник полиции.

На это указывает и адвокат Кузьмина — Евгений Абрамовских:

— Очевидно, что при таких обстоятельствах имело место конфликт предпринимателей, подлежащие разрешению в рамках гражданского законодательства. Имущество, которое, по мнению Ведутенко, похищено, было добровольно вверено заявителем Кузьмину, — подчеркивает адвокат.

Адвокаты-вымогатели

В жалобе указано, что Шаихова приобрела на свои деньги билеты на самолет Кузьмину, так как его паспорт был изъят и находился у нее. В Челябинске его под конвоем сопроводили в ОП «Калининский», где угрозы продолжились.

Сергей, чувствуя давление, обратился к адвокату Артему Черногорлову. «Хороший адвокат, отец судья», — получил он рекомендацию. Правда, дело не двигалось с мертвой точки — ни заявлений в прокуратуру, ни исков в суд адвокат не подавал. Зато предложил решить вопрос другим способом — через сотрудника ФСБ. Именно так он представил некого Дмитрия Майера. Сначала сумма была озвучена в 150 тысяч, а потом начала возрастать до 450 тысяч.

— Я когда его увидел, вообще усомнился, что он из ФСБ, там была такая распальцовка, разговаривал на жаргоне. Я даже позвонил Черногорлову и спросил, а точно ли я к тому человеку попал. Он сказал, что нужно заплатить деньги, и он все решит.

Артем Черногорлов проведет два месяца в СИЗО.Фото: advokat_chernogorlov/instagram.com

Сергею помогли уже реальные сотрудники ФСБ. 3 июля Артема Черногорлова, его помощника Александра Кондрашова и Дмитрия Майера задержали по подозрению в мошенничестве в крупном размере, ч.3 ст. 159 УК РФ. Сейчас они находятся в СИЗО.

Защищают как родных

Расследованием дела адвокатов занимается СК. Но и в нем оказалась фамилия Александры Шаиховой из отдела полиции «Калининский». Как оказалось, Дмитрий Майер успел позвонить Ведутенко, чтобы тот оставил в покое Кузьмина. Об этом компаньон Сергея рассказал Шаиховой. Сейчас адвокат Кузьмина, намерен потребовать ее отвода, так как она может проходить свидетелем по «делу адвокатов».

Александра Шаихова несколько раз звонила Кузьмину и интересовалась, не упоминал ли он там фамилию «нашего потерпевшего», то есть Ведутенко. по словам Сергея, однажды она даже заявила, что ждет, когда он напишет признательные показания, пока заявитель оформляет лицензию на работу с драгоценными металлами, чтобы ему можно было передать товар.

— Я даже не думал, что полиция может так защищать интересы, что они готовы даже ждать оформления лицензии. А у меня конфисковали все имущество, арестовали счета, наложили арест на сделку по продаже дома, когда покупатели уже заплатили деньги, а ведь на эти средства мы собирались жить с женой в Сочи, — говорит Сергей.

Недавно у него родился ребенок, но сейчас он даже не может повидать малыша, потому что вынужден находиться в Челябинске.

В ГУ МВД Челябинска подтвердили, что уголовное дело действительно возбуждено.

— Оно расследуется в ОП «Калининский», проводятся все необходимые следственные действия, — сообщили в пресс-службе.

Жалоба от адвоката Евгения Абрамовских об оспаривании возбуждения уголовного дела уже направлена в суд Калининского района и прокурору Челябинской области Виталию Лопину. «Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.

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