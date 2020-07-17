«Белая металлургия» Группы ЧТПЗ: трудовые династии заводчан продолжают историю легендарного предприятия

В этом году исполняется 10 лет с момента запуска флагманов отечественной трубной промышленности. Современнейшие производственные комплексы «Финишный центр», «Высота 239», «Железный Озон 32», «ЭТЕРНО». способствовали появлению такого нового для этой отрасли, и в целом для промышленной сферы понятия, как «Белая металлургия». Специалисты Группы ЧТПЗ отмечают, что «Белая металлургия» — это целая философия, в центре которой стоит человек. Для него здесь созданы особые условия труда, где на первом месте ставятся комфортные условия работы, внедрение лучших технологий, высокий уровень подготовки сотрудников, экология. По сути. Белая металлургия — это новый стандарт производства, который успешно внедрен на предприятиях, входящих в Группу ЧТПЗ.

Белая металлургия - это новый стандарт производства, который успешно внедрен на предприятиях, входящих в Группу ЧТПЗ.

Подробно о Белой металлургии в праздничном спецпроекте «Торжество Белой металлургии».

День металлурга, который традиционно отмечается в каждое третье воскресенье июля, это прекрасный повод рассказать о тех трудовых династиях, кто внес весомый вклад в развитие Челябинского трубопрокатного завода, в запуск новых, современных мощностей. Династии трубников — особая гордость завода.

Отметим, что накануне профессионального праздника — Дня металлурга — сотрудникам, внесшим значительный вклад в развитие компании, тем, кто обеспечивал надежную работу предприятий в период пандемии, будут присвоены почетные звания. Всех отличившихся отметят ведомственными, региональными и корпоративными наградами. В числе награжденных будут и представители заводских трудовых династий. О трех из них наш сегодняшний рассказ.

ЧЕТЫРЕ ВЕКА С «ХВОСТИКОМ»

Без малого 435 лет! Таков общий трудовой стаж на Челябинском трубопрокатном семьи Таценко. Судьба трудовой династии навсегда переплелась с историей завода.

А ее начало положил Прокопий Таценко. В далеком 1942-ом году, он, вместе со своими товарищами и в зной, и в холод, превозмогая трудности военных лет, возводил первые цеха ЧТПЗ. В 1946-ом, через год после Победы Прокопий Корнеевич был награжден медалью «За доблестный труд в Великую Отечественную войну 1941-1945 годов». Он и после войны продолжал работать на заводе.

Судьба трудовой династии Таценко навсегда переплелась с историей завода. Общий трудовой стаж без малого 435 лет! Фото Группа ЧТПЗ.

Пятеро из шестерых детей Прокопия Таценко также пошли работать на Челябинский трубопрокатный. Первыми эстафету переняли старшие дочери: Вера устроилась в литейный цех, а Лиза — в модельный. Обе встретили на ЧТПЗ будущих мужей, продолжив историю своей трудовой династии.

Вслед за родителями на завод пришли работать и их дети — Виктор и Нина. Дочь овладела мужской профессией электромонтера. Сын — больше 38 лет проработал в литейном цехе. За самоотверженный труд и верность профессии Виктор Федорович был удостоен звания «Почетный металлург». Такова семейная традиция: Виктор познакомился на заводе со своей будущей супругой, машинистом крана, красавицей Марией Ильиничной. Достойной продолжательницей династии стала их и правнучка Прокопия Корнеевича Наталья Чернова. За 26 лет работы она прошла все карьерные ступени — от контролера ОТК до экономиста.

И младшие дети Прокопия — Зинаида, Леонтий и Яков — подхватили семейную эстафету. Зинаида Прокопьевна более 20 лет проработала контролером ОТК. По стопам матери пошла и дочь Марина Насыбулина.

В 1963 году на предприятие пришел Леонтий, младший сын Прокопия Корнеевича. Он более 12 лет был подручным сварщика. А дольше всех из Таценко-младших на заводе проработал Яков Прокопьевич. В 19 лет он устроился на предприятие слесарем, где и встретил свою будущую супругу Галину Михайловну. Она работала сначала бухгалтером, затем, начальником расчетного бюро. Галина и Яков — старожилы ЧТПЗ и рекордсмены династии, ведь у них на двоих почти век трудового стажа! И дети этой славной пары — Александр и Татьяна — также оставили заметный след в истории завода.

Как повелось у династии Таценко, свою вторую половину, Оксану Кандаурову Александр встретил на работе. Только не на самом заводе, а во время трудового десанта на овощебазу комбината питания ЧТПЗ. С тех пор у родственников в ходу шутка, что Александр нашел Оксану в капусте. Сама Оксана тоже продолжательница династии трубников. Мама Татьяна Михайловна всю жизнь проработала на предприятии экономистом, а отец Юрий Николаевич сначала трудился машинистом мостового крана, а после более близкого знакомства с легендарным директором ЧТПЗ Яковом Павловичем Осадчим, стал заместителем директора профтехучилища №10.

Представители трудовой династии Таценко у памятника легендарному директору ЧТПЗ Я.П. Осадчему.

Династия Таценко породнилась с Челябинским трубопрокатным. Завод – это уже фактически образ жизни, предприятие, которое породнило, дало путевку в жизнь. И, конечно, в славной заводской истории трудовой династии рано ставить точку.

Сегодня эти традиции продолжаются, развиваются уже в новом качестве, на новых производственных участках, на уровне новой философии «Белой металлургии».

ДЕЛАЕШЬ ДЕЛО – ВЫПОЛНЯЙ ЛУЧШЕ ВСЕХ

Римма Сергеевна Гриценко прошла на заводе большой путь от токаря до бригадира участка. Помнит, как просто, по-товарищески общался с рабочими легендарный директор завода Яков Осадчий. Дочь Риммы Сергеевны Виктория тоже вспоминает, что в цехе №5 наравне с другими трудился председатель Совета директоров Группы ЧТПЗ Александр Федоров, а ее внук Сергей уже стал свидетелем зарождения «Белой металлургии»...

Общий трудовой стаж династии Гриценко — 195 лет. Виктор Александрович Гриценко и его супруга Анна Матвеевна Апалькова приехали в Челябинск на строительство цеха №1 из Мариуполя (оборудование мариупольского завода было перебазировано на ЧТПЗ), а потом работали на этом участке. Анна — резчиком, а Виктор — нагревальщиком. Коллеги рассказывали, что оба были одинаково требовательны к себе и окружающим. Их портреты не раз украшали заводскую Доску почета. Виктор Александрович и Анна Матвеевна положили начало трудовой династии Гриценко.

Общий трудовой стаж династии Гриценко - 195 лет.

Два их сына Александр и Валентин в 70-е годы тоже пришли работать на ЧТПЗ, продолжив трубную династию. Оба трудились термистами в цехе №5, были передовиками производства, активно занимались спортом.

Александр со своей будущей супругой познакомился здесь же, в родном цехе. Бойкая, хрупкая Римма – бригадир токарного участка — умудрялась руководить мужским коллективом. Красивая и сообразительная, она обучала коллег разбираться в типах станков, вытачивать детали. Через некоторое время Александр и Римма поженились, став первой парой династии, чьи сердца соединил Челябинский трубопрокатный.

Римма Сергеевна работала на многих участках завода. Вспоминает, что в 1968 году перевелась в цех №5. Поначалу работала на инструментальном участке бригадиром, где была наставницей мастера и будущего председателя Совета директоров Группы ЧТПЗ Александра Федорова. В 1995 году ушла на пенсию. Но все равно буквально спустя полгода ее пригласили на завод обучать токарному делу школьников. В 2000 году участок, на котором работала педагог от производства, закрыли, и Римма снова оказалась в родном пятом цехе. За 36 лет она успела освоить несколько специальностей и поработала на самых разных производственных объектах завода.

Не удивительно, что дети Александра и Риммы также пошли по стопам родителей. Дочь Виктория пришла на завод сразу после школы. В 17 лет она начала работать в цехе №5 контролером. Затем девушка перевелась на участок к маме, став обработчицей поверхностных пороков металла.

—Выходили на работу по выходным, брали подработки, чтобы только выполнить план и повысить производительность, — вспоминает Виктория.

Не удивительно, что на завод устроился и сын Виктории Сергей, который за 15 лет работы в первом цехе дорос до должности мастера и вплотную занимался реализацией проектов «Белой металлургии».

Дядя Сергея, родной брат Виктории, Павел также пришел на ЧТПЗ после окончания школы. До армии успел поступить на курс «Физико-химические исследования металлургических процессов», после службы сменил специальность на «Обработку металлов давлением» в ЧПИ (ныне ЮУрГУ). Служил в Афганистане. Павел вспоминает слова отца:

— Если выполняешь работу, то делай ее либо лучше всех, либо очень хорошо. Не можешь — отойди в сторону. По этому принципу и живу, — говорит Павел.

Работал нагревальщиком металла, позже — утвердили в должности мастера проката, еще через какое-то время — заместителя начальника участка. Восемь лет работы, доскональное изучение технологических процессов, соавторство в разработке и получении почти полутора десятков патентов, которые призваны улучшить качество работы и качество конечных изделий

Сейчас Павел начальник участка холодного проката цеха №5 (трубы среднего и большого диаметра).

— Главное – добиваться успеха в том деле, которым ты занимаешься. Если взялся за дело, доведи его до конца, решая, в том числе, и сложные производственные задачи. Новые, интересные задачи проектов «Белой металлургии». Приятно видеть и осознавать то, как завод растет и развивается. На твоих глазах рождаются новые цеха. Знаешь, что ты, твои родные и близкие, все заводчане участвовали и участвуют в реализации таких уникальных проектов, —отмечает Павел Гриценко.

МЕТАЛЛУРГИ В БЕЛОМ? НИЧЕГО УДИВИТЕЛЬНОГО

«Завод – дело семейное». Именно так говорит о своей трудовой династии бригадир участка основного производства известного на всю страну цеха «Высота 239» Ольга Бубнова. Именно она вместе с коллегами занималась поставкой изоляционных материалов для производства труб большого диаметра, которые шли на строительство стратегических для страны объектов по проектам «Сила Сибири», «Северный поток» и «Северный поток-2»…

Трудовая династия Бубновых – это 164 года общего стажа на Челябинском трубопрокатном!

Трудовая династия Бубновых – это 164 года общего стажа на Челябинском трубопрокатном!

Аркадий Николаевич Бубнов родом из Алапаевска (Свердловская область) – одного из центров отечественных металлургического производства. В годы Великой Отечественной войны Бубнов потерял семерых братьев. В 1945-ом вместе с семьей приехал в Челябинск. В 67-м пришел работать на ЧТПЗ в цех №6. Здесь уже трудился его двоюродный брат Александр. Аркадий, трудолюбивый, ответственный, как вспоминают о нем коллеги, прошел путь от разнорабочего до мастера участка отделки.

Внучка Аркадия Николаевича Ольга Бубнова с теплотой вспоминает о деде – родоначальнике династии. Рассказывает, что прививал любовь к труду и детям и внукам. Постоянно говорил о том, как завод растет, что нового появляется. Его сын Андрей тоже пришел работать на завод. Все это как-то органично, естественно получилось. Устроился электриком в цех №2. Здесь встретил свою будущую супругу Зульфию Рагиповну – в то время старшего мастера УТК, а позже — начальника ОТК завода СОТ (входит в Группу ЧТПЗ). Сейчас Зульфия Рагиповна на заслуженном отдыхе. Андрей и Зульфия заложили традицию трудиться на Челябинском трубопрокатном семейным дуэтом.

А потом на ЧТПЗ пришли работать и племянники – Ольга и Василий Волковы. Ольга рассказывает о своих первых впечатлениях от завода:

— Непривычно было видеть в цехах, на участках людей в белой форме. Что-то невероятное. Это же металлургическое, трубопрокатное производство. Но это именно то, что называют «Белой металлургией», и постепенно приходит понимание, осознание этой новой философии, которая связана с запуском новейших, современных производств. Это просторные, светлые цеха, комфортные условия труда, чистота и порядок. Это столовые, комнаты отдыха, благоустроенная территория. Все для человека. В таких условиях работать очень приятно, — говорит Ольга.

Василий Волков работает в цехе №5. Начинал подручным вальцовщика, был резчиком труб и заготовок. В семье у Василия подрастают две дочки. Отец надеется, что они тоже продолжат трудовую династию Бубновых.

Сестра Ольги Волковой Татьяна в 2012 году тоже примерила красивую белую форму. Работала специалистом по сертификации продукции, а затем — контролером на производстве черных металлов. Так распорядилась судьба, что супругом Татьяны стал ее коллега, сварщик завода «ЭТЕРНО» (входит в Группу ЧТПЗ) Павел Мершин. Познакомились случайно на праздновании дня города. Уже позже Татьяна узнала, что Павел также работает в Группе ЧТПЗ. Сейчас у них двое детей, а скоро в семье ожидается пополнение. На двоих у Павла и Татьяны уже 17 лет трудового стажа.

- Челябинский трубопрокатный, скажу без преувеличения, это уверенность в завтрашнем дне, возможность профессионального роста, совершенствования. Для этого есть все возможности. Люди дорожат и ценят свою работу, связывают с ней свое будущее. Все искренне вовлечены в общее дело, — подчеркивает Татьяна.

КСТАТИ

День металлурга в этом году будут отмечать на заводе под знаком «Торжества Белой металлургии», учитывая все профилактические рекомендации Роспотребнадзора, с соблюдением всех эпидемиологических мер, действующих в Челябинской области. Награждение сотрудников пройдет без участия зрителей. Сотрудники будут находиться на церемонии вручения наград на территориях предприятий, соблюдая социальную дистанцию, в перчатках и санитарных масках.

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