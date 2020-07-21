В Челябинске родителей школьников попросили скинуться на аппарат, убивающий коронавирус

В Челябинской области началась проверка готовности школ к новому учебному году. И выяснились новые требования — в классах должны быть устройства для обеззараживания воздуха. Стоят такие рециркуляторы прилично. Купить их предложили родителям.

Как пройдут линейки 1 сентября, законно ли собирать деньги на рециркуляторы, — замминистра образования Елена Коузова 00:00 00:00

Во время последней избирательной кампании все учебные заведения получили санитайзеры и запас антисептиков. Однако этого мало. Отныне в школах должны быть рециркуляторы. Это слово родители учеников челябинского лицея № 148 выговаривают уже без запинки, потому обсуждение новой статьи расходов вызвало бурную дискуссию.

«ДО КОНЦА НЕДЕЛИ ДЕНЬГИ СОБРАТЬ!»

— В родительский чат пришло сообщение, что дети будут учиться в одном кабинете, где должен висеть рециркулятор. До конца недели родители должны купить аппарат или же собрать деньги на его покупку и передать школе, — рассказала КП-Челябинск мама одного из учеников школы № 148 Татьяна.

Запись в родительском чате. Фото: читатель КП-Челябинск.

По словам женщины, все родители в их классе сделали вид, что не заметили эту просьбу и молчат в родительском чате. Открывать кошелек не хочется никому.

Сумма, кстати сказать, получается невеликая — меньше 500 рублей с человека. Рециркулятор стоит около 20 тысяч рублей. Его стоимость делят на учеников из двух классов, которые учатся в кабинете в первую и во вторую смену.

— Мы тоже думали: сдавать не сдавать. А потом увидели, что наша школа уже публично объявила тендер на покупку таких аппаратов. Получается, деньги у школы есть, а с нас ходят содрать дополнительно? — недоверчиво замечает Татьяна.

На этот вопрос родителям заявили, что не успеют закупить оборудование до приемки школы комиссией. Расставить точки над «i» нам помогли в министерстве образования области. В ведомстве объяснили, что на самом деле жестких требований нет.

ОТКРОЮТ ЛИ ШКОЛУ БЕЗ РЕЦИРКУЛЯТОРОВ?

— Новые санитарные правила говорят, что школа должна проводить «регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха, а также проветривать помещения». Какие это должны быть аппараты, в правилах не указано. Как не указано, могут ли они быть переносными и в каком количестве их закупать. Это каждая школа решает сама, обсуждая вопрос с родителями, — пояснила КП-Челябинск пресс-секретарь министерства образования Челябинской области Светлана Платонова.

Само министерство рекомендует приобретать оборудование, которое можно использовать в разных помещениях, то есть переносное.

— Если есть возможность приобрести аппараты, которые могут работать в присутствии людей, это будет дополнительной страховкой от передачи инфекции. Если такой возможности нет, то всегда существуют более экономичные решения. Пока санитарные правила не установили жесткие требования по такому оборудованию и его использованию, — говорит Светлана Платонова.

ВЫДЕЛИТ ЛИ СРЕДСТВА ВЛАСТЬ?

— На закупку такого оборудования денег не предусмотрено, — замечает Светлана Платонова.

ДОЛЖНЫ ЛИ СКИДЫВАТЬСЯ СЕМЬИ?

— Сдавать деньги на рециркуляторы родители могут только на добровольной основе. У школ нет оснований к принуждению. Также родители вправе требовать отчет от школы о потраченных средствах, — подчеркнула Светлана Платонова.

В минобре также заметили, что если школа объявила тендер, значит, деньги нашли. Другой вопрос: хватит ли этих денег на классы. Возможно, тендер объявлен на покупку аппаратов общего пользования.

Уточнить это в школе не удалось — по телефону никто не отвечает.

НЕ ОПАСНО ЛИ ДЕТЯМ СИДЕТЬ «ПОД ЛАМПОЙ»

В феврале этого года в Хакассии второклассники одной из школ получили ожоги глаз из-за того, что учитель забыла выключить в классе кварцевую лампу. Не повторится ли это с приходом в школы рециркуляторов?

— В рециркуляторах воздух тоже кварцуется, но внутри. Аппарат засасывает грязный воздух, убивает вирусы и бактерии, а потом выгоняет в класс чистый, — рассказали КП-Челябинск в одном из челябинских магазинов, где продают медицинскую технику.

Температурный фон в классе аппарат не меняет, но немного шумит, так как внутри работает вентилятор. Лучше всего, советуют в магазине, покупать рециркуляторы со встроенным счетчиком времени. Иначе время работы придется фиксировать вручную в журнале. Через пять тысяч часов эффективность лампы снижается на 30%, а через восемь тысяч часов (или спустя два года) ее придется менять на новую.

— В сезон простуд рециркуляторы покупают для школ и детских садов. Этой весной цена на них резко выросла. То, что сегодня можно купить за 20 тысяч, отрывали с руками за 30. Но снижаться цена в ближайшем будущем уже не будет, ведь все готовятся ко второй волне коронавируса, — говорят в магазине.

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