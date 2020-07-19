«Писающие мальчики» не умиляют: почему в центре Челябинска до сих пор справляют нужду на улице

Шутка про правило «Терпи до дома», если в центре Челябинска захотел в туалет, до сих пор актуальна. На Кировке открылись не только летники, но и залы внутри: народу — хоть отбавляй! Но это не спасает закоулки и кусты от непрошенных «поливальщиков», поток которых не прекращается. Корреспондент «Комсомолки» Елизавета Задорина выясняла, почему же в современном Челябинске не решены элементарные проблемы.

«Весь город страдает»

— Вечером большие компании устремляются на Кировку. Здесь установили новые скамейки, есть, где перекусить, и можно послушать живой концерт на свежем воздухе. Правда, к полуночи «в кадр» то и дело попадают выходящие из кустов девочки и «писающие мальчики», а мы все-таки не в Брюсселе, чтобы этому умиляться. Я решила прогуляться днем, чтобы понять, куда в пределах местного Арбата можно сходить по нужде, будучи сытым и веселым.

Первым делом я обратилась к картам, но не игральным, а электронным. По запросу в 2ГИС отображаемая информация разнится: на смартфоне было обнаружено три дополнительных туалета, а на компьютере эти данные не показываются вообще.

Закоулочки на Кировке все помеченыФото: Елизавета ЗАДОРИНА

Карты подсказали, что есть отдельно стоящее здание туалета. Попыталась найти его со стороны улицы Елькина. Рядом со строящимся корпусом «Гостиного двора» есть проход, но ведет он на частную территорию. Вахтерша рассказала, что это не впервые, когда люди ошибаются с местом в поисках туалета.

— Весь город страдает. Вы не первая, кто сюда приходит. Нет здесь туалета. Вообще никогда не было. Здесь всегда была база торговая. Не знаю даже что вам подсказать.

После чего было предложено незатейливое решение:

— Зайдите где-нибудь там вот, спрячьтесь, если через деревья вас не увидят. Там стройка идет. Зайдите за баки. А то что, умирать что ли?

Круче, чем в Питере

Общественный туалет находится на Кирова 102/1. Например, возле Челябинск-Сити на столбе висит фирменная табличка, но без указания адреса. Необходимо зайти в арку 102-го кирпичного дома, что примыкает к зданию бывшей «Молодежной моды». Слева висит табличка в том же стиле, но большего размера.

Увиденное поразило. И архитектура, и размер строения совсем нетипичны для… туалета. Двухэтажный светло-оранжевого цвета дом кажется скорее мини-гостиницей или хостелом. Интересно, что этот обнесенный пластиком «шедевр» даже вполне удачно вписывается в окружающую архитектуру. Но тем, кому «приспичило» будет явно не до красоты. Заходим внутрь.

Общественный туалет спрятан во двореФото: Елизавета ЗАДОРИНА

Здание оказалось наряднымФото: Елизавета ЗАДОРИНА

— Какое безобразие, у вас тут один туалет на всю округу!

— Да и не говорите, — отвечает контролер.

— А больше других-то нет никаких?

— Неет!

— А вы работали летом? Коронавирус же.

— Мы работали весь июнь, в конце мая начали.

— Сами давно здесь работаете?

— Второй месяц.

Любопытство брало верх, и я не могла не спросить, почему туалет имеет скорее вид дома, нежели одиноко стоящих кабинок.

— А вы не подскажете, что у вас на втором этаже?

— У нас там дворники находятся, переодеваются.

— То есть там ничего нет?

—У нас только здесь туалет. Там ничего нет. А то все думают двухэтажный — значит там тоже туалет.

— Да, он такой необычный.

— Так построили. Видимо, хотели сделать на втором этаже мини-гостиницу или что у них там. То ли офис какой-то. Что-то хотели сделать. Не доделали. Там комнаты, комнаты.

— А про внешний вид что люди говорят?

— Все фотографируют это здание. Красивое же. Необычное такое. С Питера даже кто приезжает, говорят «у нас такого туалета там нет».

С виду даже не скажешь, что это общественный туалетФото: Елизавета ЗАДОРИНА

Внутри чистоФото: Елизавета ЗАДОРИНА

и милоФото: Елизавета ЗАДОРИНА

Работает туалет без выходных до 20:00, то есть когда на Кировке становится больше народу, двери самого необходимого здания закрываются.

— Да, после 20:00 туалет не работает. Только в кафешках можно сходить. А так не пускают они чужих. Если что-то купите там у них, — со знанием дела говорит контролер.

Удобства стоят 15 рублейФото: Елизавета ЗАДОРИНА

Было удивительно, что единственный на всей центральной улице города общественный туалет работает лишь до 20:00. На улице, которая живет 24/7, где днем и ночью не прекращается поток людей. Приспичило ли вас, вашего ребенка, возникла непредвиденная ситуация, когда внезапно нужно облегчить состояние — но, кажется, это никого не волнует.

Туалета нет, но есть кустики

Стоит вспомнить еще один клозет, что некогда находился около театра оперы и балета. На Кирова 139а, где расположена школа искусств, теперь вместо нужника на первом этаже работают два вейп-магазина. Примечательно, что на двери есть наклейка сообщающая «туалета нет». Вероятно, популярное было место.

Когда-то возле оперного театра тоже был общественный туалетФото: Елизавета ЗАДОРИНА

Поздно вечером гуляющие предпочитают справлять нужду на свежем воздухеФото: Елизавета ЗАДОРИНА

Кустики обильно поливаютсяФото: Елизавета ЗАДОРИНА

Некогда всем известное и необходимое место теперь заменяют кусты напротив фонтана с девушками. Сейчас его обнесли забором, поэтому справлять нужду на улице вдали от посторонних глаз будет еще удобнее. Но ведь таких «мест паломничества» теперь не одно, и не два. Каждый чуть менее людный закуток может стать временным писсуаром. Так же регулярно, как и возле кустов вдоль фонтана, замечаешь вечером жителей, справляющих нужду прямо на стену у кафе, во дворе и даже на бульваре Славы.

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