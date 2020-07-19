2020-07-19T15:22:27+03:00
Общество

Сработало: в челябинском храме помолились о дожде, и на город обрушился ливень

Южноуральцы дождались разбавления жары
Сергей СОТНИКОВ
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На дорогах из-за воды образовалась пена Фото: vk.com/Леся ИгоревнаНа дорогах из-за воды образовалась пена Фото: vk.com/Леся Игоревна
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Уже несколько недель жителей Челябинской области изматывает аномальная жара. В огородах — засуха, некоторым жителям не хватает воды. Дело дошло до того, что прихожане храма великомученика Пантелимона Целителя решили провести молебен о дожде. Такую идею поддержал митрополит Челябинский и Миасский Григорий.

Поразительно, но уже сегодня МЧС уведомило жителей региона, что погода в Челябинской области ухудшится. Не прошло и нескольких часов, как над столицей Южного Урала затянулись тучи, а затем и хлынул дождь.

Ливень на проспекте Ленина в Челябинске.Ирина ФАДЮШИНА

Ливень в Чурилово Фото: читатель КП

Ливень в Чурилово Фото: читатель КП

Ливень и град в Чурилово Фото: vk.com/Дарья Аминова

Ливень и град в Чурилово Фото: vk.com/Дарья Аминова

Затянутое тучами небо над парковым Фото: vk.com/Диана Попова

Затянутое тучами небо над парковым Фото: vk.com/Диана Попова

Во многих районах города он резко усилился, на дорогах образовались большие лужи. Машины буквально плывут.

В центре Челябинска огромные лужи.Ирина ФАДЮШИНА

Ливень удивляет даже котиков с ЧТЗ Фото: vk.com/Алексей Глушко

Ливень удивляет даже котиков с ЧТЗ Фото: vk.com/Алексей Глушко

На Северо-западе Челябинска жители сообщают о падающих деревьях. Вместе с приходом дождя усилился и ветер.

Упавшее дерево на Северо-западе Челябинска Фото: Оксана Бобровникова

Упавшее дерево на Северо-западе Челябинска Фото: Оксана Бобровникова

Ливень на Северо-западе Челябинска.Автор: читатель КП

Первыми, кого обрадовались осадки, оказались жители Миасса. Там ливень начался еще сегодняшней ночью, а сопровождался он обильным градом. Жители других районов могли наблюдать вспышки молний, однако гроза оказалась абсолютно сухая.

Молния в Красногорске Фото: читатель КП

Молния в Красногорске Фото: читатель КП

Сильный град в Миассе.Автор: vk.com/Роман Кокорин

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ИСТОЧНИК KP.RU

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