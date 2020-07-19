Сработало: в челябинском храме помолились о дожде, и на город обрушился ливень

Уже несколько недель жителей Челябинской области изматывает аномальная жара. В огородах — засуха, некоторым жителям не хватает воды. Дело дошло до того, что прихожане храма великомученика Пантелимона Целителя решили провести молебен о дожде. Такую идею поддержал митрополит Челябинский и Миасский Григорий.

Поразительно, но уже сегодня МЧС уведомило жителей региона, что погода в Челябинской области ухудшится. Не прошло и нескольких часов, как над столицей Южного Урала затянулись тучи, а затем и хлынул дождь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/791342" frameborder="0"></iframe> Ливень на проспекте Ленина в Челябинске.Ирина ФАДЮШИНА

Ливень в Чурилово Фото: читатель КП

Ливень и град в Чурилово Фото: vk.com/Дарья Аминова

Затянутое тучами небо над парковым Фото: vk.com/Диана Попова

Во многих районах города он резко усилился, на дорогах образовались большие лужи. Машины буквально плывут.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/791345" frameborder="0"></iframe> В центре Челябинска огромные лужи.Ирина ФАДЮШИНА

Ливень удивляет даже котиков с ЧТЗ Фото: vk.com/Алексей Глушко

На Северо-западе Челябинска жители сообщают о падающих деревьях. Вместе с приходом дождя усилился и ветер.

Упавшее дерево на Северо-западе Челябинска Фото: Оксана Бобровникова

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/791337" frameborder="0"></iframe> Ливень на Северо-западе Челябинска.Автор: читатель КП

Первыми, кого обрадовались осадки, оказались жители Миасса. Там ливень начался еще сегодняшней ночью, а сопровождался он обильным градом. Жители других районов могли наблюдать вспышки молний, однако гроза оказалась абсолютно сухая.

Молния в Красногорске Фото: читатель КП

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="474" height="854" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/791308" frameborder="0"></iframe> Сильный град в Миассе.Автор: vk.com/Роман Кокорин

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