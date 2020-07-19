Молнии, ливень и град: погода преподнесла сюрпризы жителям Челябинской области

19 Июль 2020 2020-07-19T08:35:24+03:00

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Несмотря на устоявшуюся жару, сегодня ночью жители Челябинской области могли наблюдать разнообразную погоду. Вспышки молний увидели жители поселка Красногорский. Огромные раскаты сверкали прямо над местными домами, при этом гроза была абсолютно сухая — не упало ни капли дождя.

Пугающие раскаты сияли над домами Фото: vk.com/Саня Мамич

Спать при такой атмосфере было непросто Фото: vk.com/Саня Мамич

Жители Челябинска тоже видели молнию, правда, она была очень далеко. Дождя в столице Южного Урала тоже не было.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/791306" frameborder="0"></iframe> Молнии в Челябинске.Автор: vk.com/Vladimir Valeyev

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/791307" frameborder="0"></iframe> Сухая гроза в Челябинске.Автор: vk.com/Елена Пермякова

А вот в Миассе под утро начался настоящий ливень, да еще и с градом. Причем размеры осадков были весьма внушительными.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="474" height="854" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/791308" frameborder="0"></iframe> Сильный град в Миассе.Автор: vk.com/Роман Кокорин

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/791309" frameborder="0"></iframe> Ливень в Миассе.Автор: vk.com/Роман Кокорин

Осадки очень хорошо разбавили жару Фото: vk.com/Татьяна Шнуркова

Градины залетали в открытые окна Фото: vk.com/Наталья Рыкова

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ИСТОЧНИК KP.RU