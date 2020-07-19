2020-07-19T08:35:24+03:00
Общество

Молнии, ливень и град: погода преподнесла сюрпризы жителям Челябинской области

Многие южноуральцы обрадовались осадкам
Сергей СОТНИКОВ
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Вспышки сверкали буквально над головой Фото: vk.com/Саня МамичВспышки сверкали буквально над головой Фото: vk.com/Саня Мамич
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Несмотря на устоявшуюся жару, сегодня ночью жители Челябинской области могли наблюдать разнообразную погоду. Вспышки молний увидели жители поселка Красногорский. Огромные раскаты сверкали прямо над местными домами, при этом гроза была абсолютно сухая — не упало ни капли дождя.

Пугающие раскаты сияли над домами Фото: vk.com/Саня Мамич

Пугающие раскаты сияли над домами Фото: vk.com/Саня Мамич

Спать при такой атмосфере было непросто Фото: vk.com/Саня Мамич

Спать при такой атмосфере было непросто Фото: vk.com/Саня Мамич

Жители Челябинска тоже видели молнию, правда, она была очень далеко. Дождя в столице Южного Урала тоже не было.

Молнии в Челябинске.Автор: vk.com/Vladimir Valeyev

Сухая гроза в Челябинске.Автор: vk.com/Елена Пермякова

А вот в Миассе под утро начался настоящий ливень, да еще и с градом. Причем размеры осадков были весьма внушительными.

Сильный град в Миассе.Автор: vk.com/Роман Кокорин

Ливень в Миассе.Автор: vk.com/Роман Кокорин

Осадки очень хорошо разбавили жару Фото: vk.com/Татьяна Шнуркова

Осадки очень хорошо разбавили жару Фото: vk.com/Татьяна Шнуркова

Градины залетали в открытые окна Фото: vk.com/Наталья Рыкова

Градины залетали в открытые окна Фото: vk.com/Наталья Рыкова

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ИСТОЧНИК KP.RU

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