Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 20 июля 2020: от COVID-19 умер еще один врач

Число людей, ежедневно заболевающих коронавирусом, даже не думает уменьшается. За прошедшие сутки зафиксировано 146 новых случаев заболевания, а с начала пандемии — 10 225.

При этом выписывают из больниц людей не так активно. Покинули больничные палаты за прошедшие сутки лишь 54 человека, всего в регионе — 6443 пациента, преодолевших коронавирус. 42 человека отправились из Челябинской области в свои регионы. Лечение проходят 3528 человек.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Число погибших в Челябинской области с начала пандемии составляет 213 человек. За прошедшие сутки умерло еще пять пациентов. У каждого из умерших ковид был сопутствующим заболеванием, а смерть наступила из-за других болезней:

— атеросклеротическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь (женщина, 64 года),

— последствия острого нарушения мозгового кровообращения, хроническая сердечная недостаточность (мужчина, 81 год),

— сахарный диабет с осложнениями, гипертоническая болезнь (женщина, 73 года),

— атеросклеротическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь (мужчина, 92 года),

— злокачественное новообразование (мужчина, 71 год).

Инфографика: коронавирус74.рф

ЕЩЕ ОДИН ВРАЧ УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ

Накануне из-за коронавируса скончалась заведующая отделением детской хирургии ГКБ №1 Анна Белякова. Ей было всего 43 года. Первой городской больнице она отдала почти 25 лет своей жизни — в 1996 году Белякова устроилась санитаркой в операционной. В 2001 году она выпустилась из медицинской академии, затем прошла интернатуру и стала работать детским хирургом. В 2008 году Анна Владимировна возглавила отделение.

Анне Беляковой было всего 43 года Фото: администрация Челябинска

Коллеги и пациенты отзываются о враче как о мастере своего дела, чутком профессионале, всегда готовым прийти на помощь и прекрасным наставнике молодых врачей. Воспоминания о Анне Владимировне надолго останутся в сердцах южноуральских врачей и пациентов. В Челябинской области это уже восьмой случай смерти врача от коронавируса.

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