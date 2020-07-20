Новый облик Магнитогорска: школы, театр и зеленые программы ММК

Дорога до города металлургов долгая, и по пути кортеж главы региона свернул в поля. Немилосердное июльское солнце выжгло посевы. Особенно пострадал юг области. Двухнедельная сушь, накрывшая Челябинской областью, обернулась убытками в 1,4 млрд руб. В социальной сети Инстаграм глава региона анонсировал большое совещание по ситуации в АПК, по поддержке аграриев в непростое время.

ДОЛГО ЖДАЛИ. ВОЗИЛИ ДЕТЕЙ ПО ПРОБКАМ

В Магнитогорске губернатор первым делом отправился на стройплощадку школы в микрорайоне № 145. Здание рассчитано на тысячу учеников. Школы в новостройках не было. Родители возили детей в другие районы. «Этого больше не будет», — отметил губернатор, комментируя прежние градостроительные ошибки. Школа откроется 1 сентября.

Школа строится по нацпроекту «Образование». Три спортзала, тренажерный зал и зал ЛФК, релакс-комната, спальня для первоклашек, кабинеты логопеда, педагога-психолога, дефектолога. На школьном стадионе уложено отличное травяное покрытие.

ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ ЖДЕТ ОВАЦИЙ

Магнитогорский драматический театр им. А.С. Пушкина уникален своей творческой историей и нежно любим зрителями. На его сцене играла, например, мировая звезда Анни Жирардо. Режиссером здесь работал знаменитый актер Сергей Пускепалис.

Каждый год Магнитогорскую драму посещают не менее 60 тысяч зрителей. В здании три сценические плошадки и залы — на 600, 150 и 60 мест.

Завершающийся капитальный ремонт театра — это новое оборудование для сцены, применение современных материалов в отделке. Это новые комфортные кресла для зрителей. В театре побывал губернатор. Он осмотрел зал в лесах. Поговорил с рабочими. Попросил сделать все так, чтобы зрителю было уютно.

Цена вопроса: 408,5 млн руб. Большую часть денег выделил областной бюджет.

Театр им. А. С. Пушкина - любимое место досуга горожан. Фото: gubernator74.ru

«НЕ КРЫМСКИЙ МОСТ СТРОИТЕ. УСКОРЬТЕСЬ»

Около Индустриального парка на ул. 9 Мая строится путепровод. Алексея Текслера не устроили сроки — 2,5 года.

— Я понимаю, вы бы Керченский мост строили. Но это не Керченский мост, научитесь такие объекты строить быстрее!

Губернатор поставил новые сроки: решить вопрос с подрядчиками, уложиться в год. И поручил главе города Сергею Бердникову и министру дорожного хозяйства и транспорта Алексею Нечаеву подготовить предложения по дальнейшему дорожному строительству в Магнитогорске.

«ЛАСТОЧКА», ЛЕТИ!

В тренде транспортного развития прозвучала новость о запуске в 2021 году скоростной электрички между Челябинском и Магнитогорском. Неблизкий путь «Ласточка» преодолеет за четыре часа против нынешних пяти на автобусе.

— Поставлена задача соединить Челябинскую и Магнитогорскую агломерации, связав пассажирским скоростным железнодорожным сообщением, — сообщил на совещании в администрации города металлургов губернатор. — В январе мы «Ласточку» запустим. Автобус идет более пяти часов, «Ласточка» — за четыре часа, что станет хорошим решением. Сейчас РЖД завершает ремонт необходимой инфраструктуры.

САМЫЙ СЕРЬЕЗНЫЙ ВЫЗОВ ГОДА

Позже, в администрации Магнитогорска состоялось большое совещание по вопросам социально-экономического развития города. В повестке был 21 вопрос.

— Понятно, что коронавирус серьезно испортил наши планы, — сказал во вступительном слове губернатор. — Это самый серьезный вызов, который в целом есть сейчас в регионе. Тем не менее мы прошли острую фазу, потому приняли решение о снятии ряда ограничений.

Из-за введенных в экономике коронавирусных ограничений пострадала доходная часть бюджета во всех территориях, включая областной бюджет. Алексей Текслер подчеркнул, что идет работа с федеральным центром, и напомнил, что в Госсовете он возглавляет рабочую группу по экономике и финансам. И сейчас активно прорабатывается вопрос поддержки регионов.

БЕЗ СКИДОК НА КОВИД

Несмотря на объективные сложности, связанные с ковидным кризисом, в регионе реализуются все планы по развитию социальной сферы. В Магнитке, например, шаг за шагом решается проблема обновления подвижного состава общественного транспорта. Пока заявленных федеральных средств не поступило, но для города металлургов закупят в 2020 г. пять новых трамвайных вагонов и пять — обновят. В прошлом году, напомним, город получил 10 новых вагонов.

Газификация поселков — еще одна важная социальная задача. Все планы на этот год сохранены без изменений. Поручение губернатора: разрабатывать проектно-сметную документацию, чтобы в 2021 году программа была реализована.

В Магнитогорске в целом, как отметил Текслер, неплохая динамика по реализации национальных проектов. На региональном уровне это приоритет, и за динамику реализации персональную ответственность несут руководители на местах. Ни по одному из нацпроектов не изменены в этом году цели и задачи.

Мэра Сергея Бердникова губернатор похвалил за усилия по развитию городской среды. Город улучшается, у него появляется современное лицо.

Дороги - один из приоритетов развития города. Фото: gubernator74.ru

ГОРОД НАШЕЙ СЛАВЫ ТРУДОВОЙ

В июле Указом президента России двум городам Челябинской области — Челябинску и Магнитогорску — присвоено звание «Город трудовой доблести». В городе металлургов, в Сквере Славы Магнитогорска, губернатор Алексей Текслер участвовал в церемонии закладки капсулы в основание будущей стелы. Мэрия объявит конкурс на лучший проект стелы. В сквере есть стелы «Орден Ленина» и «Орден Трудового Красного Знамени». Нужно стилистически преобразить общественное пространство для гармоничного соседства памятных знаков.

КАК ММК ВЫПОЛНЯЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ

На ММК губернатор Алексей Текслер и председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников запустили реконструированный стан 2500 горячей прокатки. Кроме того, глава региона и руководитель комбината осмотрели доменную печь №?2. На ней окончены работы по техническому перевооружению. Новая система аспирации доменной печи снизит выбросы пыли на 250 тонн в год. В августе агрегат запустят в работу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Прокатный стан 2500 — уникальный объект. Я много раз бывал на промышленных предприятиях, и видеть такое современное производство очень приятно. Мы также побывали на новой доменной печи. Здорово, что комбинат вкладывается в промышленные объекты и делает это таким образом, что, безусловно, экологичность этих мероприятий ставится во главу угла. Это, в том числе, и часть наших экологических соглашений с комбинатом, которые мы подписывали в прошлом году. С удовлетворением отмечаю, что итогом вложения в модернизацию, роста эффективности предприятия, того, как выглядят сегодня рабочие места, безусловно, стала новая экология Магнитогорска. За это благодарность от всех руководству ММК, Виктору Филипповичу спасибо за такое отношение к производству, людям и городу.

"Тыл - Фронту" - легендарный монумент Магнитки. Фото: gubernator74.ru

ЦИФРА

1,8 млн тонн качественного металла выплавлял в годы Великой Отечественной войны Магнитогорск.

Это больше, чем объемы всей металлургической промышленности СССР. Из магнитогорского металла сделан каждый второй танк и каждый третий снаряд, крушивший врага.

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