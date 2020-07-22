2020-07-21T22:36:56+03:00
Общество

Эффектная инстамодель из Челябинска сбежала с проекта «Дом-2» и написала заявление в полицию

23-летняя Ирина Науми заявила, что ее удерживали насильно
Ирина ФАДЮШИНА
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Ирина Науми пошла на «Дом-2», оставшись без работы из-за коронавирусаИрина Науми пошла на «Дом-2», оставшись без работы из-за коронавируса
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Экс-участница скандального телешоу «Дом-2», модель из Челябинска Ирина Науми (настоящая фамилия Наумова) заявила, что ее насильно удерживали на проекте. Девушка написала заявление в полицию и получила отказ в возбуждении уголовного дела, но сдаваться не намерена.

Представители телешоу сами пригласили 23-летнюю Ирину принять участие в проекте. Сначала она отказывались, но в итоге решила пойти.

— Я работаю моделью, путешествую по миру. Из-за коронавируса и закрытия границ у меня сорвались контракты. Мне предлагали попробовать себя, говорили, что это будет плюсом к моей карьере и самое главное, что я в любой момент могу уйти, — рассказала Ирина журналисту КП-Челябинск.

Яркая челябинка легко влилась в коллектив и попала в топ ключевых участников. Постепенно она стала ощущать, что сценаристы делают ей скандальную репутацию через различные ситуации. Через четыре недели она решила уйти.

— Мне другие ребята говорили, что так просто они меня не отпустят, потому что я интересный участник, — рассказывает Ирина Науми.

Апогеем стал вечер, когда ее заставили заселиться в комнате с Павлом Бабичем. Ирина признается, испытывала к нему симпатию, но не более. Оставаться наедине она была не готова.

— Я чувствовала себя в клетке и в западне. Я говорила, что не хочу, но меня перестали слышать. Он просто взял меня на руки и понес туда. В комнате были закуски вино — этакий набор для брачной ночи. Я закрылась в туалете и рыдала около 40 минут, потом меня попросили рыдать на камеру. Я понимала, что на утро из этого могут смонтировать все, что угодно, и решила бежать.

Девушка разбила окно и выскочила на улицу, где ее ждала охрана.

«ПИНАЛИ И ТАСКАЛИ ЗА ВОЛОСЫ»

— Не знаю, как передать эти чувства, когда восемь мужчин, бросают тебя как мячик из рук в руки. Мне порвали куртку, меня толкали, пинали, таскали за волосы. Это физическое насилие, оно ни в какой мере не должно быть применимо, — прокомментировала она.

В итоге охранники «Дома-2» отпустили Ирину Науми и она отправилась в полицию писать заявление. Там отказали в возбуждении дела из-за «отсутствия признаков состава преступления» (орфография и пунктуация сохранены - примеч. редакции):

— В ходе дальнейшей проверки какой либо справки на Наумовой И.Н. в МО МВД «Коммунарский» г. Москвы не поступало, по окончанию срока проверки установить степень тяжести гр. Наумовой И.Н. не представилось возможным.

Не понятно, о какой справке идет речь и нужна справка «на Наумову» или «от Наумовой». Можно предположить, что имелась ввиду справка о побоях, но девушка подчеркивает: справки не просили. Кроме того, она писала заявление не о побоях, а том, что ее насильно удерживали.

За все это время полиция новых встреч не назначала. Дозвониться до стражей порядка не удалось ни разу.

Такой документ получила Ирина из полиции

Такой документ получила Ирина из полиции

Ирина Науми заподозрила полицию в заинтересованности. По ее словам, организаторы проекта «Дом-2» намекали о том, что силовики на их стороне. Девушка обратилась за помощью к депутату Госдумы от Челябинской области Владимиру Бурматову. Говорит, посоветовали друзья. Он направил депутатские запросы на имя начальника московской полиции и столичного прокурора.

— То, что рассказывает Ирина, производит дикое впечатление. Мы намерены подключить прокуратуру, потому что, с нашей точки зрения, дело должно быть возбуждено, расследоваться, и уже следствие должно показать, кто был виноват, что происходило, кто к какой ответственности должен быть привлечен. На мой взгляд, отказ в возбуждении уголовного дела неправомерен, и прокуратура должна проверить законность этого отказа, — прокомментировал парламентарий.

Ирина Науми у Владимира Бурматова. Фото: Алла Ципордей

Ирина Науми у Владимира Бурматова. Фото: Алла Ципордей

По словам девушки, договор с ней расторгли задним числом, при этом копию документа на руки так и не выдали. Более того, изображение Ирины Науми сейчас используется в рекламе различных товаров, причем без ее согласия и ведома.

На зарплату она и не рассчитывает. Испытательный срок на проекте составляет три месяца.

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Итак, Мы. Признаюсь, мне сложно об этом говорить. Паша хороший молодой человек. Со своими моральными принципами и жизненными позициями. Я уважительно к ним отношусь. Мне действительно жаль, что мы не смогли узнать друг друга лучше. Возможно нам не хватило времени, возможно чего-то другого. Если бы были другие обстоятельства, уверена, многое было бы иначе. Не смотря на произошедшее, к Паше я испытываю тёплые чувства и возможно после его ухода с Дом-2 мы продолжим общение, но сейчас я на это не готова. Да и ему, я думаю, это не нужно. Он хочет и планирует развиваться в рамках проекта, а для этого нужно строить отношения с участниками. Возможно, за месяц общения я так его и не поняла. Но ушла я не из-за Паши, а из-за отношения и действий организаторов и редакторов проекта.
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ХАЙП РАДИ ХАЙПА

Участники шоу «Дом−2» публично заявили, что Ирина придумала эту историю ради новых подписчиков. Дескать, на проекте на телестройке никого насильно не удерживают.

— Судя по сторис, там «добрый вечерок». Все прекрасно знают, как уходить с проекта, как это делается. Когда ты бежишь на охрану, у которой задача — не выпускать участников за Периметр во время пандемии, как вы думаете, они выпустят? Все выполняют свою работу. Если бы им дали добро «сверху», зачем им ее удерживать? Вы просто так можете выйти из любого места, где свой режим? Что же мешало ей позвонить руководству? Тут никто никого не держит. История — хайп ради хайпа, — написала в своем Instagram Саша Черно.

— Ирина была не права вообще. Могла переждать ночь и уйти спокойно, так как не было главной ведущей, ее не могли отпустить в ночь, мало ли что с ней случится. За ее жизнь несет ответственность проект. А сейчас подписота растет, все хорошо. Тут нет насилия, тут ко всем хорошо относятся, как к родным. Мы живем семьей, да, бывают ссоры! Но покажите мне хоть одну семью, где их нет. Не судите строго за ролик, просто то, что проект оклеветали, меня раздражает, — цитирует Клаву Безверхову dom2life.ru.

Клава Безверхова и Макс Моргенштерн сняли шутливый ролик, в котором инсценировали побег Иры Науми с проекта.

Участники «ДОМа-2» высмеяли Науми за побег с Поляны.Безверхова и Моргенштерн сняли шуточный ролик.

Еще одна участница Селена Майер посоветовала будущим участникам телестройки посмотреть хотя бы пару эфиров и внимательно читать условия договора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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