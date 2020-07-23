2020-07-23T06:05:05+03:00
Общество

Как в маршрутке: водители челябинских трамваев начали принимать плату за проезд вместо кондукторов

Чем вызвано нововведение
Ирина ФАДЮШИНА
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Пассажиры подходят к водителю и оплачивают проездПассажиры подходят к водителю и оплачивают проездФото: Ирина ФАДЮШИНА
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Много лет челябинцы ругают маршрутчиков, которые одновременно принимают деньги, дают сдачу, разговаривают по телефону, едят и крутят баранку. Цезарь бы позавидовал!

Как известно, дурной пример заразителен.

— В трамвае с символичным номером 2020 на маршруте №3 пассажиров обилечивает вагоновожатый. Видимо, опять кондуктора нет. В прогрессивных городах транспорт оснащен валидатором (устройством для бесконтактной оплаты). 2020 год на дворе, — написал читатель КП-Челябинск. Фото и видео у него не оказалось.

В Челябинске уже были случаи, когда не хватало кондукторов, и электротранспорт возил пассажиров бесплатно, но чтоб так... Мы отследили местоположение вагона через сайт Управления транспорта и прокатились на нем.

Водитель трамвая в Челябинске принимает оплату за проезд.Ирина ФАДЮШИНА

— Оплата проезда у водителя, подходим пожалуйста, обилечиваемся, — объявил водитель по громкой связи.

— Где кондуктор у вас?

— Заболела.

— Как в маршрутке, — говорю, оплачивая проезд в кабине вагона.

— Почему? У нас билеты есть, — бодрым голосом говорит водитель.

К многочисленным девайсам водителю добавили терминал для оплаты Фото: Ирина ФАДЮШИНА

К многочисленным девайсам водителю добавили терминал для оплатыФото: Ирина ФАДЮШИНА

По информации от сотрудников «ЧелябГЭТ» пока это единственный вагон с водителем-универсалом. Вагоновожатый сам выступил с такой инициативой. Но они опасаются, что руководству такая идея понравится.

НИ СЕКУНДЫ ОТДЫХА

Насколько это удобно, мы попросили прокомментировать бывшего водителя трамвая:

— Это нарушение техники безопасности! Водитель ни с кем не должен взаимодействовать. Так не будет ни секунды отдыха: надо следить за ситуацией на дороге, а потом тут же считать деньги. Не все пассажиры по безналу оплачивают. А если он неправильно посчитает? Как быть в часы пик, когда много пассажиров? Водитель не будет укладываться в расписание, а пассажиры будут нервничать, что долго стоят.

Более того, кондуктор не просто выполняет функции кассира. Он смотрит за порядком и безопасностью: если кого то зажало дверьми или задымилось... В тех трамваях, где кондукторов заменили на терминалы, есть видеонаблюдение и картинка с камер идет на монитор водителю в реальном времени.

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-секретарь управления транспорта Челябинска Евгений Талыпов:

— Кондуктор буквально перед сменой заболела. Был выбор: или не выпускать вагон из депо, или самому водителю обилечивать. Смена прошла штатно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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