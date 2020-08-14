У них лайков больше, чем у людей: челябинский енот-путешественник и его пушистые друзья стали звездами соцсетей

Евгения очень любит животных, забоится не только о своих питомцах, но и помогает приютам. Фото: Валентина ВАГАНОВА

У Евгении Радак дома мини-зоопарк: три кошки, три собаки и енот. Есть еще три котенка, но им сейчас подыскивают хозяев. Скучать с такой хвостатой компанией не приходится, питомцы каждый день что-нибудь устраивают. Интересные моменты Евгения выкладывает в Инстаграм и ТикТок. В соцсетях енот Печенька и ее друзья — звезды. Недавно ролики показали на Первом канале.

ДИНАСТИЯ СОБАК И ШАБУТНОЙ ЗВЕРЕК

Животные у Евгении были всегда. Заводила морских свинок, хорьков, хомячков, кроликов. 13 лет назад приобрела первую собаку — скотч-терьера Келю. Сейчас хвалится династией терьеров в трех поколениях: бабушка, мама и внучка. Еще один старожил в доме — беспородный кот Бося, его купили на птичьем рынке 11 лет назад. Печенька, «шотландка» Масяня и «бенгалка» Маргоша появились в семье в прошлом году.

Бенгальская кошка Маргоша недавно стала мамой. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Котятам сейчас подыскивают хозяев. Фото: Валентина ВАГАНОВА

— Как-то увидела енота в городе, тоже захотела завести. Но это было дорого, да и проблематично достать, отказалась от этой идеи. В один прекрасный день мы пошли гулять в парк, опять я увидела енота, загорелась. Придя домой, открыла объявления и оказалось, недалеко от города продавался енот. Так у нас и появилась Печенька, — вспоминает Евгения.

Зверек обошелся в 12 тысяч, и это еще недорого. Цена на енота по стране варьируется от 8 до 60 тысяч рублей.

— Муж, конечно, не поддерживал мою идею. Были скандалы. Он говорил, зачем столько много [животных], тяжело. А когда мы увидели, как ведет себя Печенька дома, муж вообще сказал, что ее нужно отдать. Она не сидит на месте ни одной минуты, — сетует Евгения. — Все время куда-то лезет, все переворачивает, отрывает, откусывает. По шторам, по трубам, по холодильнику, по шкафам... Одежду рвет, одеяла, подушки. Мы себе новые вещи уже не покупаем — все порвет. Даже когда Печенька бежит вперед меня на кухню, откроет шкаф, оттуда все достанет, запрыгнет на стол, на подоконник, на холодильник, опрокинет кастрюлю, сахарницу...

Да, это умиление. Печенька очень любит нянчиться с котятами. Фото: Валентина ВАГАНОВА

А это Печенькин домик с гамаком, сделанный из старой детской кроватки. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Евгения отмечает, что еноты не поддаются дрессировке. Поэтому под них нужно подстраиваться. В интернете заводчики даже шутят «Если енот адекватен, значит, он заболел».

— Уже знаешь, в какие моменты, например, она может тебя цапнуть, стараешься их обходить. Где-то стараешься обхитрить. Наказание для нее — клетка. Когда становится совсем неуправляемой, садим ее туда.

«Шотландка» Масяня нашла место для уединения в квартире. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Ее примеру последовал и Бося. Фото: Валентина ВАГАНОВА

ЗООТЕРАПИЯ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛОЙ БАБУШКИ

На двоих у Михаила и Евгении трое сыновей, все взрослые. Они к большой хвостатой компании относятся ровно. Соседи тоже спокойно реагируют: животные дома одни не остаются, не пакостят, не шумят. Дисциплину нарушает только Печенька. Евгении пришлось даже из-за нее уволиться с основной работы. Была продавцом в магазине, теперь подрабатывает сиделкой. На работу ходит с питомцами.

— Я ухаживаю за бабушкой, ей 94 года. Она только рада, что я привожу животных. Говорит, особенно любит слушать, как они лают, мурлыкают. Вообще любит голоса, даже когда, например, дети сверху шумят, топают — ей нравится, что-то вокруг нее живое.

У Евгении — две смены в неделю. Все остальное время она посвящает дому и четвероногим, которые за день прилично накидывают работы.

— Постоянно убираешь, моешь, машинка вообще не останавливается у нас, по четыре стирки в день как минимум. Еду варим огромными кастрюлями. Животных кормим в основном курицей, кашей. Корм не покупаем. Печенька вообще всеядная. И каши, и овощи, и фрукты, и орехи ест.

Современные еноты стирают не лапками, а в машинке. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Печенька в доме хозяйка. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Отдыхать в этой семье любят на природе. Обычно владельцы животных отказывают себе в поездках — надо думать с кем питомца оставить, или брать его с собой, а это не всегда удобно. Евгения и Михаил нашли выход — сплавляются по рекам, путешествуют на велосипедах вместе с животными. Купили велоприцеп, специальные рюкзаки-переноски, корзинки. И выбираются на природу едва ли не каждые выходные.

— Когда достаешь велоприцеп, рюкзаки собираешь, уже все наготове, даже кошки садятся по корзинкам, ждут, когда их повезут. Сильно далеко мы, конечно, не можем себе позволить уехать. В пределах Челябинской области путешествуем, по озерам. Максимум проезжали 70 километров.

Евгения гуляет с Печенькой по пять раз в день. Фото: Валентина ВАГАНОВА

На прогулку. Фото: Валентина ВАГАНОВА

«НА ОТДЫХЕ РАЗДАЕМ ИНТЕРВЬЮ»

Евгения говорит, собак не пришлось приучать к велоприцепу. Они сами поняли, что за приспособление купили хозяева. Запрыгнули — поехали. Поначалу, правда, боялись кататься, лаяли. А вот кошкам нужно было привыкнуть к велопрогулкам.

Животные очень любят, когда хозяева вывозят их на природу. Фото: из архива героя публикации

— Еще котятами катала их в трамвае, в троллейбусе, в автобусе. По две-три остановки проезжали, чтобы они привыкали к шуму, к людям. Выводила гулять вокруг дома. Так они и привыкли к улице. Затем приучала к рюкзакам, слингам. Если каждый день заниматься, животное быстро привыкнет — от одной до трех недель.

На природе животные свободно гуляют — поводки и шлейки хозяева надевают им только в людных местах. А вот неугомонная Печенька на поводке всегда. По словам Евгении, еноты не понимают, что у них есть дом, хозяин. Если Печеньку отпустить, она помчится, куда глаза глядят и уже не вернется.

Собак не пришлось приучать к поездкам на велосипеде. А кошек обучали несколько недель. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Веселая компания на пляжах всегда в центре внимания.

— Мы не отдыхаем, а только отвечаем на вопросы, — смеется Евгения. — Я уже думала написать табличку с ответами на все популярные вопросы. Но думаю, это все равно будет бесполезно.

Между собой животные Евгении хорошо ладят. Вместе им весело. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Любопытство компания животных вызывает также в парках, во дворах. Поэтому сейчас супруги гуляют больше там, где мало людей.

Несмотря на то, что у Евгении дома много питомцев, она забоится и о других животных — тех, которым нужна помощь. С мужем они помогают приюту «Волчок». Зимой чистили там снег, привозили каши, покупали продукты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru