В Кургане мать выгуливала больного ребенка на поводке

В городских пабликах Кургана разлетелось видео, на котором мать ведет сына по улице на детском поводке. Удивленная гостья города сняла необычную прогулку на телефон.

Женщина ведет ребёнка на поводке.

На кадрах видно, что женщина прикрепила один конец поводка на свою руку, а другой — на руку сына. И спокойно идет, зная, что мальчик не выбежит на дорогу.

Ролик вызвал бурное обсуждение. Пользователи соцсетей разделились на два лагеря. Одни заявили о недопустимости такого поведения со стороны матери ребенка, а другие встали на ее защиту:

— Ни чего кошмарного тут нет, многие дети сейчас не управляемые, они думают, что все знают и с ними ни чего не случиться. Это, я так думаю, в целях его же безопасности.

— Народ вы что, это нормально, у нас шлейка детская была специальная, в Рязани жили и ходили так, и все нормально было. Когда сюда приехали, на нас тоже смотрели коса. А это специально детский браслет, который одевается на руку маме и ребенку, для того чтоб он далеко не убегал, это ради безопасности.

— В Челябинске, когда дочери было 1,6-2 года, тоже носили такое.

Видеозаписью заинтересовалась полиция.

— По размещенному ролику в социальных сетях проводится проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка условиям содержания и воспитания несовершеннолетнего, — рассказали журналисту «Комсомолки» в пресс-службе ГУ МВД по Курганской области.

Однако ситуация оказалась куда серьезней. Это не просто поводок, а специальный браслет безопасности. Мальчик страдает низкофункциональным аутизмом. Об этом рассказала мама мальчика порталу 45.ru. Ребенок не осознает опасности. Кроме того, он не может нормально разговаривать и взаимодействовать с окружающим миром. В случае чего удержать за руку его будет сложно.

Кроме того, женщина ухаживает за полуслепым дедушкой, который также попал на видео. У него тяжелая форма болезни Альцгеймера. Если мальчик убежит, дедушку нельзя оставить одного.

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