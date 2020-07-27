Южноуральцы стали покупать более дорогие смартфоны

Несмотря на карантин, самоизоляцию и падение доходов некоторых южноуральцев, продажи гаджетов в первом полугодии 2020 года показали положительную динамику. Небольшое падение лишь было зафиксировано в апреле и мае, но оно не сказалось на общей динамике. Причем средняя стоимость самих покупаемых гаджетов заметно увеличилась. Такие данные приводят аналитики компании МТС.

— По оценке наших специалистов, в первом полугодии 2020 года в Челябинской области было продано на 13% больше гаджетов, чем в прошлом году. Средняя стоимость девайсов выросла на 7,7% и составила 16 758 рублей, — сообщают в компании.

Лидером южноуральского рынка по количеству проданных гаджетов в первом полугодии стал Honor 8A с долей 36%. В пятерку самых популярных также вошли Samsung (23%), Xiaomi (21%), Apple (11%), Alcatel (2%).

Как отмечают аналитики, в розничной сети МТС динамика продаж и распределение по производителям смартфонов сопоставимы с общероссийскими тенденциями. Челябинская область поддержала и федеральный тренд — продажи гаджетов упали во время самоизоляции и резко стали расти в июне текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Такое поведение специалисты связывают с отложенным спросом и снижением трат жителей России на отдых.

Аналитики МТС Банка отмечают, что пользователи потратили в июне в 2,5 раза меньше денег на путешествия, чем годом ранее. В текущем году 92% россиян планируют провести отпуск в пределах региона проживания: на даче или дома. Сэкономленные на отдыхе деньги россияне тратили в том числе на покупку новых гаджетов, которые заменяют оффлайн-досуг и позволяют с комфортом

пользоваться цифровыми развлечениями, такими как Youtube, онлайн-игры, социальные сети и мессенджеры.

Пользователи отдавали предпочтение доступным устройствам, которые можно купить за собственные наличные деньги без длительных накоплений и без привлечения дополнительных финансовых инструментов от банков.

По оценке аналитиков МТС, с апреля по июнь текущего года количество выданных кредитов на смартфоны в России снизилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

— Первое полугодие показало нетипичную для нас динамику, продиктованную всемирной ситуацией — мы наблюдали резкое падение и последовавший скачкообразный рост спроса на смартфоны. Во время

самоизоляции мы сместили приоритет с продажи гаджетов на расширение обслуживания и дополнительную помощь клиентам — усилили онлайн каналы для взаимодействия с абонентами и клиентами интернет-магазина, организовали бесконтактную доставку и сократили время ожидания

товаров, запустили продажу SIM-карты с саморегистрацией, — комментирует директор МТС в Челябинской области Андрей Березной. — Благодаря слаженной работе команды, во втором квартале 2020 года онлайн-продажи товаров и услуг стали рекордными, увеличившись в два с половиной раза. В данный момент салоны МТС работают в обычном режиме с соблюдением мер предосторожностей, а продажи оборудования восстановились до уровня прошлого года.

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