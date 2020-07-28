Уральские горы мусором прирастают: незаконные свалки в Челябинской области продолжают работать и «украшать» местные пейзажи

«Окрестности Усть-Катава зарастают свалками с угрожающей быстротой… Любая впадина, какая только есть в окрестностях города, завалена мусором и хламом. Нужно бить во все колокола!». Это выдержки из публикации газеты «Усть-Катавская неделя» от 2017 года. Уже тогда журналисты, руководители местной администрации привлекали внимание общественности, органы власти, призванные решать важнейшие экологические проблемы, к свалкам, которые «украшают» местные пейзажи.

Тогда же в Усть-Катаве рассчитывали на то, что городская переполненная свалка будет действовать до пуска нового полигона в начале 2019 года после запуска территориальных схем обращения с ТКО (твердые коммунальные отходы).

Мусорный "полигон" в Усть-Катаве. Фото "Усть-Катавская неделя"

НАСУЩНАЯ ПРОБЛЕМА

Напомним, что согласно территориальной схеме предусмотрено деление территории Южного Урала на пять кластеров - Челябинский, Магнитогорский, Кыштымский, Горный и Карабашский. В каждом кластере также выбран региональный оператор по обращению с отходами.

Усть-Катав и Катав-Ивановск входят в Горный кластер, и давно сталкиваются с серьезными проблемами, касающимися вывоза ТКО. Принятие территориальной схемы и выбор регионального оператора так и не решили эту насущную, большую экологическую проблему.

Так в середине июня этого года этот вопрос «нагрелся» до предела. На бывшем мусорном полигоне – в лесу рядом с микрорайоном Дорожный произошел очередной пожар. Тогда же власти заявили - чтобы кардинально решить проблему, необходимо полностью засыпать территории этого полигона. То есть, речь идет о закрытии этой несанкционированной площадки.

Уже полтора с лишним года прошло со времени вступления в силу территориальной схемы обращения с отходами. Как известно, полигон, куда должны свозиться ТКО Горного кластера, расположен неподалеку от Сатки. Региональный оператор, обслуживающий Усть-Катав, Катав-Ивановск, равно, как и Ашинской городской округ, представляющие заявленный кластер, должен вывозить ТКО именно на саткинскую площадку. Но что получается? Регоператор фактически игнорирует это положение, нарушая территориальную схему утверждённой министерством экологии области, Отходы ТКО региональный оператор складирует на старых свалках, которые расположены на территории городских округов.

Для справки: Согласно принятому закону (приказ Министерства экологии Челябинской области от 24.12.2018 года № 1562), региональный оператор несет ответственность за обращение с твердыми коммунальными отходами с момента погрузки таких отходов в мусоровоз в местах сбора и накопления твердых коммунальных отходов.

ДВА ФУТБОЛЬНЫХ ПОЛЯ В МЕСЯЦ

Специалисты подсчитали, что объём несанкционированного складирования ТКО только по Ашинскому району составляет порядка 1500 тонн - это примерно 15 000 куб. метров мусора, что сравнимо с парой футбольных полей! И, заметим, такой объем мусора вывозится на местную свалку только за один месяц!!! Мусорная масса, которая ежемесячно скапливается в Усть-Катаве и Катав-Ивановске тоже сопоставима с ашинской – более 1200 тонн! И все это «складируется» на незаконной свалке рядом с поселком Минка.

Кстати, весной прошлого года Ашинская городская прокуратура сообщила о нарушениях законодательства, регулирующего обращение с отходами. Прокуратура провела проверку по заявлению местного жителя. Надзорный орган подтвердил - бытовой мусор, собираемый на территории города Аши, частично отвозится на уже закрытую городскую свалку, которая даже не включена в территориальную схему обращения с отходами.

В Ашинском районе картина тоже удручающая.

«Свалка не внесена в государственный реестр объектов размещения отходов, отсутствует в территориальной схеме обращения с отходами и не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам в качестве места накопления и размещения твердых коммунальных отходов» - отметили в прокуратуре. Правда, к сожалению, штраф за такое деяние всего порядка 30 тыс. рублей.

В ЗАЛОЖНИКАХ НАСЕЛЕНИЕ

Усть-Катав, Катав-Ивановск, Аша… Это лишь несколько населенных пунктов Горного кластера, которые «прирастают» такими незаконными мусорными полигонами «благодаря эффективной работе» регионального оператора, перевозчиков.

Между тем, в экологических ведомствах постоянно говорят о необходимости развивать туристические кластеры на Южном Урале. Горно-заводская зона в этой связи один из тех уголков, где туризм можно и нужно развивать. Однако, такой клубок экологических, мусорных проблем затрудняет принятие и решение таких задач.

Более того, население территорий фактически становится заложником таких «эффективных» схем. В тарифе на вывоз ТКО уже заложены средства на сбор, транспортирование и захоронение мусора на полигоне в Сатке. Но получается, что все эти положения остаются фактически только на бумаге.

Руководители регоператора (компания «Комритсервис», Сатка) постоянно говорят о том, что их не устраивают тарифы на вывоз ТКО, что расстояния до полигона довольно большие... Однако, на предприятии знали на что идут, участвуя в конкурсе на обслуживание Горного кластера. Да, с нового года региональное Минэкологии приняло решение сменить оператора, но у жителей остается много вопросов – в частности, а как им жить эти полгода? Неужели этот «мусорный» клубок вопросов так и не разрешиться? Будет ли новый оператор действительно эффективным исполнителем и делать все, что от него требуется?

Пока же несложно посчитать - объём мусора образовавшегося и вывезенного на незаконные свалки до конца года может составить 162 000 куб. метров Что это означает? Помимо глобальной экологической проблемы это еще и существенный финансовый ущерб для населения. Исходя из действующего тарифа (чуть более 351 рублей). Экономические потери составят не менее 56 млн. рублей. И это не считая экологического вреда. Сами жители, безусловно, не в восторге от таких перспектив.

КСТАТИ

Ранее мы уже рассказывали о мусорном коллапсе, который происходит в городах горно-заводской зоны. Мусор элементарно не вывозится из дворов, что может привести к едва ли не к катастрофическим экологическим проблемам.

Очевидно, что мусорных отходов в силу развития муниципалитетов, мегаполисов становится все больше и больше. И вопросы, связанные со складированием, утилизацией, сортировкой ТКО нужно решать грамотно и без ущерба для экологии, окружающей среды, жителей территорий.