«Грязь нашего города, смотреть тошно, жаловаться некому»: Челябинскую область накрыл новый мусорный коллапс

К такому лучше не привыкать: опасно для здоровья. Ситуация, когда в 2018 году в Челябинске неделями не убирали разлагающийся мусор, к сожалению, сейчас повторяется в ряде городов горно-заводский зоны Южного Урала. Картина в Сатке, Симе, Миньяре, Усть-Катаве, Катав-Ивановске, Аше — городах, расположенных в живописнейших местах Челябинской области, резко контрастирует с окружающей природой. В городах горного кластера дворы, придомовые территории превратились в «мусорные полигоны». Челябинский опыт ничему не учит?

СОБАКИ ВСЕ РАСТАСКИВАЮТ

Соцсети пестрят сообщениями, где жители высказывают свои претензии и предложения по поводу вывоза мусора. Есть даже отдельные группы. Например: «Бакал, не дай помойке победить!», «Усть-Катав свернет горы мусора!», «Сатка/Свалкам нет» (Здесь свои «прелести»: грязь нашего города. Когда не вывозят мусор, об этом надо говорить вслух)…

Кстати, жители Сатки еще в ноябре прошлого года начали выкладывать фото мусорного коллапса. «Имейте совесть, уберите, наконец, эти кучи мусора со всего города, смотреть на это уже тошно, жаловаться некому! Никому нет дела до нас! Прямо около спортплощадки, ну о детях хотя бы позаботились…». Или другой пост, сопровождаемый характерным фото с кучей неубранного мусора около контейнеров: «Отличная» картина, «чистота-чистот». Грязища неимоверная! Кто-нибудь вообще будет это когда-нибудь убирать, вывозить? Почему люди должны страдать из-за того, что вам не охота работать? За что мы платим и за что нам присылают квитки за вывоз мусора?». Еще один: «Кругом мусор. А все почему? Потому что вовремя не вывозит мусор «Комритсервис». Собаки все растаскивают, рвут эти мешки, все валяется, никому нет дела до этого! Надоело уже!»…

Проблемы с вывозом мусора продолжается с зимы 2019 года.

В местных СМИ еще в феврале прошлого года писали: «люди готовы собирать и привозить мусор к дверям МУП «Комритсервис», чтобы хоть как-то «оправдать» их работу... Раз не могут все нормально организовать, а квитанции уже разослали, то, пожалуйста, вот вам мусор, мы же оплатили», — пишется в сообщении... Подобная ситуация сложилась не только в Сатке, но и во всех поселениях района. Квитанции пришли в дома жителей Бердяуша, Рудничного, Иркускана и других отдаленных поселений.

ДОВЕЛИ ДО КРАЙНОСТИ

Речь идет о неисполнении задач, поставленных перед региональным оператором - МУП «Комритсервис» (город Сатка), которое должно заниматься вывозом мусора из нескольких городов региона. Кстати, вопросы, касающиеся неэффективной работы «Комритсервисом» не так давно поднималась во время визита в Челябинскую область министра экологии РФ Дмитрия Кобылкина. Однако региональное Минэкологии пустило дело на самотек. И, как следствие, города утопают в мусоре.

Во все колокола забили местные жители. Люди выкладывали фото, на которых «красовались» горы не вывезенного мусора. Из-за отходов не видно самих мусорных баков. Жители рассказывают о невыносимом запахе гниющего мусора, грязи, крысах, которые утраивали во дворах «пиршество». Коммунальный мусор везде — на дорогах, на газонах, на детских площадках. Июльская жара добавила проблем…

У мусорных контейнеров стращные картины.

Первыми их озабоченность услышали руководители Общероссийского народного фронта (ОНФ). Эксперты считают, что мусорный коллапс спровоцирован ненадлежащей работой регоператора и не принятием действенных мер со стороны министерства экологии. Надзорные органы должны незамедлительно вмешаться. И, к примеру, как понимать тот факт, что абонентский отдел регоператор открыл лишь через год после начала работы…

— У регионального ведомства нет ответа на вопрос, что делать и как упорядочить работу «Комритсервиса». Система, схема работы должна быть пересмотрена, дабы, во-первых, решить этот вопрос, и, во-вторых, не допустить таких коллапсов в дальнейшем. Нужно менять саму схему привлечения регоператора, — говорит руководитель регионального исполкома ОНФ в Челябинской области Денис Рыжий.

Регоператор прекратил вывозить мусор.

Он считает, что областное Министерство экологии не способно комплексно решать проблемы с обращением твердых коммунальных отходов и этому надо дать оценку.

О КАЧЕСТВЕ УСЛУГ

Отметим, что на днях региональное министерство экологии приняло решение расторгнуть контракт с региональным оператором МУП «Комритсервис». Не запоздалое ли решение? Как говорят, постфактум… При этом регоператор продолжит свою работу до конца этого года - до выбора нового исполнителя.

Со своей стороны руководители «Комритсервиса» ссылаются на низкий тариф за вывоз ТКО, что существенно влияет на качество оказания услуг. Плюс значительные расстояния до полигона в районе Сатки и горная местность. Это с одной стороны. С другой — на качество этих услуг влияет низкий уровень оплаты со стороны жителей. В «Комритсервисе» порекомендовали» жителям погасить эти задолженности. Собственники в свою очередь парируют: будем платить, когда наладиться нормальный вывоз ТКО.

Жители жалуются на такой "мусорный беспредел".

Глава Ашинского района Виктор Лукьянов пояснил, что сейчас муниципалитет делает все для того, чтобы своими силами вывозить мусор до местного полигона. Оттуда регоператор перевозит ТКО на полигон в район Сатки.

Глава района отметил, что в горном кластере тариф на вывоз ТКО почему-то изначально был ниже, чем в других территориях. Почему-то региональный оператор не учел особенности местности, расстояния и представил существующие цифры в министерство тарифного регулирования. Как бы там ни было, но нынешние тарифы были утверждены. А если учитывать кризис неплатежей населения, то на качество предоставляемых услуг сложно надеяться…

В любом случае, речь идет о качестве жизни людей, экологических проблемах, экономических вопросах. И эти вопросы нужно решать, как можно быстрее и главное грамотно и эффективно.

Жители давно жалуются на то, что мусор не вывозят на специализированный полигон.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Врио главы Симского городского поселения Руслан Гафаров:

— Согласно новому законодательству с начала прошлого года вывозом мусора из городов нашего горно-заводского кластера занимается региональный оператор «Комритсервис». Прежде этим занимались местные управляющие компании. В городах была своя техника. Как-то справлялись с этой задачей.

«Комритсервис» в свою очередь заключил договор с транспортной компанией, которая занималась транспортировкой ТКО на полигон в Сатку. По некоторой информации «Комритсервис» задолжал этой компании несколько десятков миллионов рублей и сейчас. Наверняка, находится в банкротном или предбанкротном состоянии. Разумеется, перевозчик прекратил свою деятельность. Да, пройдет конкурс, выберут нового регоператора, но произойдет это только с начала 2021 года. А что делать сейчас, когда самый настоящий мусорный коллапс? Местные власти по закону не имеют право вмешиваться в процесс вывоза мусора по закону, выделять на это средства. Да, мы пишем письма, уведомления в Минэкологии, прокуратуру, в другие надзорные органы, в районные администрации.

Да, местность горная, расстояния большие, тарифы кого-то не устраивают, но почему дело дошло такой «точки кипения», до мусорного коллапса? В заложниках оказались жители многих городов горно-заводской зоны.

Новости компаний.

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ИСТОЧНИК KP.RU