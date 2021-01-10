Модель и блогер из Челябинска Лида Бузеева «охотится» за интересными вещами в магазинах, в том числе комиссионных. В 2017 году Лида подрабатывала в «Вещевороте», и тогда прониклась идеей давать новую жизнь старым вещам. Как-то она отыскала ретро-шляпу из фетра, которой уже 70 лет. Почистила ее и вписала в современные образы. А недавно девушке посчастливилось откопать в «Вещевороте» сапоги Prada, рыночная цена которых около 100 тысяч рублей.— Это Prada, ребятушки, оригинальные Prada. Я в шоках. Спасибо «Вещеворот», — поделилась девушка радостью в Инстаграме.Обошлись дизайнерские сапожки Лиде всего в 50 рублей. А в магазине настоящая Италия стоит под сто тысяч! Модница отмечает, она не специалист по определению брендов, но думает, ей попался оригинал.— Честно, я не гуглила, как их различать. Но сейчас обозначу мелкие детали. Вот снаружи типа текстиль, а в них не холодно, почему? Потому что за текстилем, там, где не видно, — кожа. Это странно для ширпотреба, это явно забота о тепле и комфорте, — объяснила Лида корреспонденту КП-Челябинск.Правда, настораживает «Made in Vietnam» на внутренней стороне сапог. Но когда-то у Prada там было производство. К тому же, четыре года назад, когда в Челябинске только открылся «Вещеворот», основатели проекта рассказывали, что часто в находили контейнерах дорогие вещи из Европы, типо Dolce & Gabbana и других. Может Лиде и правда повезло? Мы показали фото сапожек эксперту.— Конечно нужно смотреть вещь вживую, чтобы определить ее подлинность. Но тут несложно определить по фото, что эти сапоги — 100% подделка высокого качества, — говорит персональный стилист, шопер Алена Лебедева. — У Prada длинные артикулы, и сейчас они не отшиваются во Вьетнаме. Хотя раньше у торговой марки были производства в Китае, Вьетнаме, Румынии и Турции.Такую модель сапог Prada в люксовых магазинах уже не найти — старая коллекция. Но в интернете продают б/у. Одну пару мы нашли в Украине. Продавец просит за нее 3500 гривен, по нынешнему курсу это больше 9 тысяч рублей.НА ЗАМЕТКУСоветы стилиста, как отличить оригинал от подделки.1. Сверить серийный номер изделия с номером на официальном сайте. Попросить в магазине сертификат подлинности изделия.3. Качественная упаковка и пыльник — неотъемлемые части изделия. Пыльник, как правило, из 100% хлопка с надписью черного или синего цвета.4. Проверить ровность швов, подкладку (всегда неконтрастная) стыки швов, четкость логотипа. На подделках обычно присутствуют неровности, смазанность, кривые швы и строчки, цветной подклад, разный цвет металла на изделии. В подделках швы запаиваются.5. Если вещь винтажная, по возможности, обратиться к эксперту для определения подлинности товара (комиссионный или антикварный магазин).6. Брендированные детали должны быть четкие, ровные, даже мелкие.7. Логотип на внутренней бирке соответствует цвету фурнитуры изделия (только для Prada). Однако обратите внимание, если вещь из Италии, бирки не будет. К вещи прикладывается паспорт подлинности, внутри изделия пришивается логотип из эмали или металла. В Италии так заведено — ярлыки не прикладываются. У вещей из других стран будет ярлык.Отметим, что стилисты рекомендует отказаться от покупок подделок, даже если они хорошего качества.— Вдруг в вашем окружении найдется человек, который разбирается в этом вопросе. и может случится неудобная ситуация с вытекающими вопросами. Подделки — это про пыль в глаза. Моветон, — объясняет Алена Лебедева. — Отдайте предпочтение оригиналу. Если же финансовая составляющая не позволяет, то лучше приобрести no name или mass market. Приобретая изделия класс lux, вы приобретаете историю, ощущения, статус. А шопинг — равно эмоция. Подделки же такого доставить не смогут.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru