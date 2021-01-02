В Челябинской области есть места, которые притягивают туристов именно в холодное время года. К таким можно смело отнесли ледяной фонтан в Национальном парке «Зюраткуль». Посетители называют его просто — «сосулька». Застывая, вода превращается в столб причудливой формы, поэтому каждый год фонтан выглядит по-разному.Украшение из голубого льда«Сосулька» получается внушительных размеров — порой доходит до 16 метров в высоту. Сейчас он уже десять метров. Иногда внутри образуются полости, в которые можно залезть и посмотреть на мир, словно из ледяного дворца. Сам фонтан красивого голубого цвета. Некоторые туристы даже полагают, что воду специально подкрашивают. На самом деле то просто оптический обман и природные особенности.Ледяной фонтан давно стал южноуральской достопримечательностью. Но его возникновение — дело человеческих рук. В 1976 году геологи пробурили здесь разведочную скважину. Полезных ископаемых не нашли, зато попали в артезианский бассейн. Из скважины хлынула струя воды. Ее пытались закрыть, но напор оказался сильным, тогда просто вставили трубу — и получился фонтанчик. А поскольку в горнозаводской зоне зимы более холодные, то вода стала застывать наплывами — все выше и выше.Некоторые туристы приезжают на это место летом, чтобы увидеть, как фонтан выглядит в теплое время года. И немного разочаровываются, потому что ничего примечательного, кроме обычной струи воды из трубы, не находят.А вот зимой в ледяном фонтане иногда проделывают отверстие, чтобы можно было увидеть струйку воды, создающую в дуэте с волшебницей зимой, такую красоту.Монетка на желаниеКаждый год фонтан не похож на себя. Его форма зависит от температуры и особенностей ветра. Были времена, когда теплая зима чуть не лишила туристов достопримечательности. Долгое время «сосулька» не поднималась выше метра.Своего пика фонтан достигает в конце зима, удивляя посетителей внушительными размерами. Дети и даже некоторые спортсмены пытаются покорить ледяное чудо, забравшись на самый верх, но сделать это оказывается очень непросто. Некоторые просто втапливают в лед монеты и загадывают желание.Зимой туристы вытаптывают также площадки рядом с фонтаном, устраивая пикники с шашлыками. Есть также деревянные беседки со скамейками, где путники могут отдохнуть. Рядом с фонтаном бежит живописная речка, которая редко замерзает зимой.Сам фонтан находится возле поселка Сибирка на территории Национального парка «Зюраткуль», поэтому за въезд будьте готовы заплатить. Иначе миновать КПП не удастся.Но оглядитесь вокруг и увидите, в каком красивом месте вы оказались. Фонтан находится у подножия горы Большой Уван (1222 м), а чуть дальше расположен хребет Большая Сука.Что еще можно посмотретьЕсли же доехать до кордона «У трех вершин», то можно подняться на гору Большой Нургуш. Это высшая точка Челябинской области, высота 1406 метров над уровнем моря. Заодно можно посетить и Кипящий ключ — источник с выделяющимися пузырьками воздуха, что напоминает кипящую воду. Также неподалеку от этого кордона находится гора Большая Калагаза — главная вершина хребта Москаль. Если будет время, то можно заехать на озеро Зюраткуль и хребет Зюраткуль (они также на территории Национального парка, но туда ведет другая дорога).«У трех вершин» можно прекрасно провести время на лосиной ферме «Сохатка». Первым обитателем стал лосенок Лучик. Его мать убили браконьеры, поэтому родителей малышу заменили люди. Есть еще один житель лосиного дома — лосиха Дарена, она вышла в деревню Москайка Чебаркульского района, тоже в результате убийства матери-лосихи браконьерами.Сейчас в просторных ограждениях живут несколько лосей, которых можно покормить. Остальные обитатели свободно перемещаются по территории парка.В парке просят соблюдать несколько правил:— не кормить лосей хлебом (это может привести к проблемам со здоровьем);— не приезжать с собаками (лоси атакуют на своей территории этих животных);— соблюдать правила безопасности (не сюсюкать, не обижать, не приближаться сильно близко, не вести себя агрессивно, не шуметь);— не заходить в загоны к лосям (это может быть опасно);— не сорить на территории парка.Посещение дома лося «Сохатка» — 50 рублей + оплата въезда в парк 100 рублей с человека (с машин платить ничего не нужно!), дети до 12 лет бесплатно.Как добратьсяДоехать до фонтана можно только на автомобиле. С трассы М5 (Челябинск — Уфа) в районе города Сатка нужно повернуть по указателю на Сибирку (от трассы до нее 17 км). Сюда идет грунтовка. На окраине поселка будет КПП Национального парка «Зюраткуль». Через 3,5 километра после КПП нужно свернуть направо (будет указатель) и еще через 4,5 километра будет фонтан.Зимой дорога довольно узкая, но проехать можно. Будьте готовы к тому, что перед фонтаном вас встретит целая вереница автомобилей и оставлять машину придется на приличном расстоянии от достопримечательности.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru