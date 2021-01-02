В Советском районе Челябинска в новогоднюю ночь сгорела грузовая «Газель». По камерам видно, что незадолго до пожара к машине подходил мужчина ...в костюме Деда Мороза. Сейчас в полиции проводят проверку.О ЧП сообщила жительница Челябинска. Автомобиль принадлежал ее отцу. Вместо празднования Нового года им пришлось тушить машину. «Газель» стояла во дворе частного сектора и впыхнула буквально за 20 минут до боя курантов.— 31 декабря.... 23.40... сгорела машина отца... Вся.. Вот оно, окончание 2020, — написала Светлана.Машина восстановлению не подлежит. Семья уверена, что это был поджог.По словам Светланы, они посмотрели записи с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, что перед пожаром к машине подходил мужчина в костюме Деда Мороза — в кафтане, с бородой и в шапке. Потом он сел в машину и уехал. Теперь Светлана ищет свидетелей ЧП.— Ищем очевидцев кто проезжал 31 декабря в 23:24 по улице Салтыкова. Между домами 26 и 28 останавливался автомобиль, в который сел мужчина (в костюме Деда мороза) который сжег газель. Прошу, кто ехал там, посмотрите, пожалуйста, записи своих регистраторов, — обратилась Светлана.В ГУ МВД по Челябинской области подтвердили, что по данному факту проводится проверка и версия поджога пока приоритетная.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru