В Челябинской области за сутки выявили чуть меньше случаев заражения коронавирусом, но жители из-за праздников позабыли о масочном режиме и соблюдении дистанции. Все это может спровоцировать очередную волну. Но власти дали повод выбраться в торговые комплексы даже тем, кто собирался оставаться дома. В ТРК затеяли массовое тестирование на коронавирус методом ПЦР.Новые случаи и смерть 37-летнего мужчиныПо данным минздрава Челябинской области на раннее утро 3 января, число заболевших ковидом достигло 36 725 случаев. За сутки диагнозы поставлены 298 жителям, в том числе одному школьнику.По последним данным, за сутки скончались девять человек. У пятерых не было сопутствующих заболеваний, только коронавирус:— пациент, 37 лет;— пациентка, 90 лет;— пациент, 87 лет;— пациент, 62 года;— пациент, 58 лет.От коронавируса и других причин:— сахарный диабет, атеросклероз — пациент, 74 года;— постинфарктный кардиосклероз, гипертония — пациент, 82 года;— атеросклероз, острая дыхательная недостаточность — пациент, 82 года;— сенильная дегенерация головного мозга, атеросклероз церебральных сосудов — пациент, 81 год.Правда, федеральная и региональная статистика начали разниться.Гастрофестиль для оливьеотказниковВ Миассе до 7 января проходит фестиваль гастрономических впечатлений «Счастье быть!». Среди участников гости из Калининграда и Москвы, Свердловской и Челябинской областей. Посетители могут попробовать корейские булочки пан-се, которые готовятся в бамбуковых пароварках, шведские рулеты из тортильи с сосисками и картофельным пюре, вафли с разными начинками, бургеры, узбекский плов в казане и многое другое.Веселье без масокПо приросту новых случаев Челябинская область занимает 14 место из 84 субьектов РФ. Эти данный озвучил Информационный центр по мониторингу в УрФО. И не удивительно. Жители жалуются на то, что во многих магазинах покупателей перестали просить надевать маски.— Пошла за продуктами. Людей было не так много, но все ходили в масках. Покупатели на веселе, довольные, а продавцы вымотанные, так что никто ни с кого уже не спрашивает, — написала читательница КП-Челябинск.Вдруг у вас коронавирус? Тогда вам в ТРКНакануне Нового года власти просили жителей области по возможности оставаться дома. Но теперь у многих появился еще один повод пойти в ТРК. Именно там решили проводить тестирование на коронавирус. Как сообщили в мэрии, исследование необходимо для выявления бессимптомных носителей вируса. Тест проводится методом ПЦР, который показывает, болеет ли человек на данный момент.Медецинские бригады будут дежурить 3,4,5,6,8,9,10 января с 14:00 — 17:00 в• ТРК Куба (ул. Цвиллинга, 25, 1 этаж, направо от входа)• ТРК Горки (ул. Артиллерийская, 136, 2 этаж, над входом со стороны АД Меридиан)• ТРЦ Алмаз (ш. Копейское, 64, 1 этаж, центральный вход).Всем желающим нужно иметь с собой паспорт и полисом ОМС. В пункте тестирования необходимо заполнить согласие и сдать анализ. Результат обещают сообщить с помощью автоинформатора по оставленному номеру телефона, правда, о сроках пока не говорят.Пройти бесплатное тестирование можно и Магнитогорске:3, 4, 5, 6 января с 10 до 12 часов медицинские бригады будут дежурить в ТРК «Континент» (1 этаж, напротив лифта).7, 8, 9, 10 января с 10 до 12 часов — в ТРК «Гостиный двор» (2 этаж, рядом с эскалатором).Это были последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 3 января 2021 года.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru