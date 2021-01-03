В субботу, 2 января, в Шереметьево задержали самолет, направлявшийся в Челябинск. Полчаса пассажирам пришлось ждать, пока мужчину уговаривали надеть маску. Убедить нарушителя словами не удалось, поэтому бортпроводники вызвали полицию. Стражам порядка пришлось силой вытаскивать мужчину из кресла, сообщил телеграм-канал «Обзорин».По данным онлайн-табло Шереметьево, вылет был запланирован на 17:15, но его пришлось перенести на 17:42. В итоге в Челябинске самолет приземлился в 22:16, хотя по расписанию посадка должна была произойти в 21:50.РАНЕЕ НА ТЕМУ:В Челябинске на входе в пригородный вокзал собралась огромная очередьПо словам очевидцев, попасть в здание пытались около полутысячи человек (фото)К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru