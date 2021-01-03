Вечером в субботу, 2 января, на входе в пригородный вокзал собралась огромная очередь. Свидетели утверждают, что у здания стояло около 500 человек.— На входе долго проверяли чемоданы. Было очень много людей и все стояли очень близко друг к другу. Если бы я не пришла на пять минут пораньше, то могла бы опоздать на поезд, — рассказала читательница КП-Челябинск Милена.В пресс-службе Южно-Уральской железной дороги объяснили, что задержка произошла из-за того, что пассажиры везли с собой подарки.— В целях обеспечения транспортной безопасности с начала 2020 года на пригородном вокзале Челябинска работает система досмотра пассажиров и багажа. Все посетители вокзала проходят через рамки металлодетектора. В новогодние праздники большая часть пассажиров отправляется в поездку с подарками, которые имеют металлизированную упаковку, в связи с этим время проверки багажа увеличилось. Все мероприятия проводились с соблюдением требований Роспотребнадзора, — рассказали КП-Челябинск у ЮУЖД.Также в филиале РЖД заверили, что время ожидания составило всего полчаса, и все пассажиры успели на электропоезд.— Процедура досмотра занимает определенное время, поэтому просим пассажиров отнестись с пониманием к действующей системе безопасности и рекомендуем прибывать на вокзал заранее, — добавили в ЮУЖД.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru