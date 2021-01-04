Власти Челябинска подсчитали, сколько человек сдали тест на коронавирус в торговых центрах. По данным администрации, 3 января бесплатной услугой воспользовались более 500 горожан.— В ТЦ «Куба» тест сдали 200 человек, «Алмаз» — 150 человек, «Горки» — 186 человек, — сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.Еще 110 человек сдали тест в Магнитогорске. Результаты тестов станут известны через несколько дней, для этого людям необходимо будет обратиться в поликлинику по месту жительства. Анализы брали только у горожан с отсутствием каких-либо симптомов.По словам заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт, наплыва желающих превзошел все ожидания.— Если честно, не ожидали такого количества желающих пройти диагностику, — написала Ирина Гехт на своей странице в Facebook. — Медики не успевали подносить «снаряды», а на усиление были направлены волонтеры.Для тех, кто хотел сдать тест, но не успел, еще будет такая возможность, ведь врачи будут работать в торговых центрах все праздничные дни, кроме 7 января. Чтобы сдать анализ, при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.Воспользоваться возможностью решила и журналист «КП-Челябинск». Она сдала тест и подробно рассказала о впечатлениях. Анализы берут действительно оперативно, но неприятные ощущения все-таки остаются.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru