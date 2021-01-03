Сегодня, 3 января, в Челябинске началось бесплатное тестирование на коронавирус. Сдать мазок горожан пригласили в ТРК с 14:00 до 17:00. Журналист «Комсомолки» тоже решила провериться и понять, оправдан ли риск посещения торгово-развлекательного комплекса, когда каждый день вирус поражает около 300 южноуральцев.Чтобы сдать мазок на коронавирус в частной клинике, нужно иметь в кармане более 2000 рублей. Поэтому уже с 14:05 в «Алмазе» около 50 человек выстроились в очередь за «новогодним подарком» — тестом на COVID-19. Поэтому неудивительно, что посетители забыли о социальной дистанции. Медработник снова и снова напоминает ожидающим о мерах безопасности.— Отойдите друг от друга на полтора метра, пожалуйста, а то и нас оштрафуют, и комплекс, — повторяла женщина.Кстати, желающие отсеивались естественным путем. Во-первых, не все посетили торгового центра, собираясь на шоппинг, взяли с собой паспорт и полис ОМС. Во-вторых, некоторых испугало число собравшихся, мало кто хотел провести полтора часа в ожидании, как журналист КП-Челябинск. Тем, кто все-таки взял документы и был готов подождать, оставалось заполнить согласие на медицинское вмешательство.— Я специально приехала пораньше, а тут уже столько людей. Ну ладно бесплатно же делают, подожду. Хотела провериться на всякий случай, а то праздники, родственники все приехали на Новый год, — поделилась челябинка Елена.Как объяснили власти, тестирование проводится для того, чтобы выявить бессимптомных больных, то есть тех, кто заражен, но не подозревает об этом. Метод ПЦР как раз и помогает определить, есть ли заболевание на данный момент. При этом анализ не будут брать, если признаки ОРВИ, как говорится, на лицо. Такое исследование часто проходят журналисты, так было, например, перед аккредитацией на Чемпионат России по фигурному катанию, который проходил в Челябинске. Без результата, действительного в течение 72 часов, карточки не выдавали.Многие челябинцы перепутали тестирование методом ПЦР с анализом на антитела, которое показывает, переболели вы или нет, но все равно решили выстоять очередь. Бесплатно же.За 40 минут ожидания на ногах уже устала спина, еще и присесть нельзя, чтобы никто вперед не пролез. Люди постарше облокачиваются на стены и эскалатор, но все равно стоять столько времени тяжело.— Да быстро тест делают. Меньше, чем за минуту, — говорят счастливчики, стоящие впереди.Анализ действительно взяли оперативно: мазок со слизистой носа и горла и до свидания. Пусть было это и быстро, но ощущения мало приятные. Нос и горло еще болели пару минут.Результат обещали сообщить по телефону после двух рабочих дней, конечно, не считая день сбора анализа.Напомним, бесплатное тестирование на COVID-19 проводится методом ПЦР 3,4,5,6,8,9,10 января с 14:00 — 17:00 в торговых комплексах «Куба», «Горки» и «Алмаз». При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС.Такая же акция проходит и в Магнитогорске.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Кружится голова, а до 12 есть нельзя»: как сдавали бесплатный тест на антитела к COVID-19 в ЧелябинскеСотрудники «Комсомолки» получили приглашение на тестирование от Роспотребнадзора (подробнее)«Клиники закрыты, а тест на ковид требуют»: что делать челябинским туристам, выезжающим за границу на праздники (инструкция).К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru