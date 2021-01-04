Сегодня на трассе в Челябинской области полицейские подставили свой «УАЗ», чтобы спасти автобус с детьми от аварии. Автомобиль полиции сопровождал детскую хоккейную команду из Южноуральска в Златоуст, когда на их полосу вылетела встречная машина. Чтобы уберечь юных спортсменов, полицейские приняли решение принять удар на себя.В результате столкновения никто из детей не пострадал, однако без жертв все-таки не обошлось. Пассажир Kia Ceed, вылетевшего на встречную полосу, скончался на месте ДТП от полученных травм.— Оба водителя и пассажирка автомашины Kia доставлены в медицинское учреждение, характер травм уточняется. Среди несовершеннолетних, находившихся в автобусе, пострадавших нет, — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.После аварии автобус с детьми успешно доехал до Златоуста. В полицейской машине сидели двое сотрудников, сейчас руководство решает вопрос об их награждении за героический поступок.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru