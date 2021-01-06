Завтра, 7 января, пройдет один из главных христианских праздников — Рождество Христово. Рассказываем, как будут работать храмы и транспорт Челябинска в рождественскую ночь 2021 года.Свято-Сергиевский храм9:00 — Рождественская Божественная Литургия;17:00 — Великая Вечерня.Свято-Симеоновский кафедральный собор7:30 — Ранняя литургия;9:30 — Поздняя литургия;17:00 — Великая Рождественская.Храм Святой Троицы00:00 — Ранняя праздничная литургия Рождества Христова;8:30 — Поздняя праздничная литургия Рождества Христова.Это первое Рождество во время пандемии коронавируса, в связи с чем Челябинская епархия просит прихожан остаться дома, особенно это касается людей старше 65 лет.— Рекомендуем православным христианам, в особенности тем, кто старше 65 лет, остаться в рождественскую ночь дома, — сообщили в пресс-службе Челябинской епархии. — Службы состоятся, но с соблюдением мер предосторожности: допуск прихожан будет ограничен — не более 25% вместимости. Это нужно, чтобы обеспечить безопасную дистанцию между молящимися.Также во время богослужения количество человек в помещении ограничат до 25% в целях профилактики распространения коронавируса. Те, кто откажутся от посещения храмов, смогут посмотреть онлайн-трансляцию службы.В митрополии также предупредили, что в рождественскую ночь не будет ходить общественный транспорт. После службы верующие смогут добраться домой только пешком, на такси или на личном автомобиле. В управлении транспорта Челябинска заверили, что общественный транспорт будет ходить, как в обычный рабочий день. Подробнее расписание можно посмотреть здесь.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru