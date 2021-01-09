После всех испытаний 2020 года хочется верить, что с боем курантов в наши дома придут стабильность, спокойствие и только позитивные изменения. Однако одной веры в чудо не достаточно: чтобы добиться успеха, придется приложить усилия. Предлагаем десять идей интересного времяпрепровождения в новогодние праздники, которые принесут в вашу жизнь благоприятные перемены. Эти советы испытаны на сотрудниках нашей редакции: никто не пострадал, наоборот, все остались довольны.1. Расстаньтесь со всеми ненужными вещами раз и навсегда. Следует взять во внимание итальянскую традицию выбрасывать из дома все старые и ненужные вещи. Избавляясь от хлама, который является частой причиной беспорядка в доме, вы освобождаете свою жизнь для чего-то нового.Отправляйте на свалку сломанную бижутерию, старую мебель, поношенную одежду и бесполезные сувениры-пылесборники. Не знаете, с чего начать, прочтите книгу Марии Кондо «Магическая уборка. Японское искусство наведения порядка дома и в жизни». Она уже многим помогла расхламить свое жилье.2. Обратите внимание на свое здоровье. Новогодние праздники — хорошее время заняться своим здоровьем: сдать анализы, пройти чек-ап организма и посетить специалиста, если вас что-то беспокоит. После консультации с врачом начните курс витаминов — это предотвратит сезонную слабость в весенний период. Откажитесь от вредных привычек и калорийной еды. Совершите прогулку на лыжах, посетите каток. Займитесь фитнесом или просто больше ходите пешком (в том числе перестаньте ездить на лифте).И помните: с возрастом следует бережнее относиться к своему здоровью, чем раньше в вашу жизнь войдут полезные привычки, тем лучше вы будете себя чувствовать с течением лет.3. Не забывайте про режим сна и отдыха. Решили в новогодние праздники посмотреть пару эпизодов любимого сериала, но увлеклись и просидели перед телевизором до утра? Знакомая картина. Хорошо, что не нужно с утра вставать на работу. Однако не превращайте все праздничные выходные в ночные киносеансы. Во-первых, нарушенный режим сна может негативно сказаться на самочувствии, а во-вторых, после таких выходных вам будет сложно войти в привычный рабочий ритм.Чтобы спалось лучше, специалисты рекомендуют почитать книгу за 40 минут до сна, а потом отключить все гаджеты и ТВ.4. Пересмотрите гардероб. Когда шкаф ломится от вещей, а надеть постоянно нечего, значит, пора заняться своим стилем. Почитайте книги по составлению базового гардероба или воспользуйтесь услугами стилиста. Он может сформировать модные комплекты из имеющихся у вас вещей или отправится с вами на шопинг и научит покупать только то, что действительно нужно и идет вам.Хотите разобраться со своим гардеробом самостоятельно? Запишитесь в онлайн-школу стилистов. Вы узнаете не только о современных тенденциях в одежде, но и научитесь сочетать цвета и принты. Кстати, разумное отношение к походу по магазинам поможет отказаться от спонтанных покупок и существенно сэкономит бюджет.5. Научитесь финансовому планированию. Если деньги заканчиваются, а до зарплаты еще далеко, и такая ситуация продолжается каждый месяц, стоит задуматься о грамотном распоряжении собственными финансами. Начните вести учет своим доходам и расходам. Для этого можно вести записи в блокноте или установить специальное приложение на телефон. И начните формировать финансовую подушку, откладывая понемногу с каждой зарплаты. Пусть это будут не 10%, как говорят финансисты, а гораздо меньше, но они будут. Это сформирует у вас навык разумного обращения с деньгами, а средства могут пригодиться на случай форс-мажора (ну или запланированной крупной покупки).6. Найдите дополнительный источник заработка. 2020-й год научил многих из нас работать удаленно. Этот навык может пригодиться для возможности подработать, имея под рукой компьютер, ноутбук или смартфон. Копирайтер, переводчик, оператор call-центра или SMM-специалист — удаленная работа рано или поздно может заменить основную, принося больший доход. Только не забывайте: чтобы быть востребованным на рынке труда, важно инвестировать в себя и прокачивать свои навыки. Вложенные в обучение средства окупятся — ведь стоимость услуг квалифицированного специалиста всегда выше дилетантов.Еще один вариант — превратить в источник дохода свое хобби. Печете вкусные торты или классно катаетесь на сноуборде? Монетизируйте свои увлечения. Есть, что рассказать или поделиться полезными лайфхаками — заведите телеграм-канал или канал на ютубе. Станьте знаменитостью в сети и прокачивайте личный бренд.7. Займитесь изучением иностранного языка. Это отлично развивает память, улучшает внимание, повышает культурную осведомленность, предотвращает развитие некоторых заболеваний мозга в старости, да и вообще может пригодиться в карьере или путешествиях. Чтобы процесс изучения не утомлял, проходите короткие экспресс-программы для всех случаев жизни — онлайн-курсы более привлекательны по цене и требуют немного времени.8. Начните читать и слушать книги. Чтение книг увеличивает словарный запас, делает вашу речь более грамотной, а вас — более интересным собеседником. Попробуйте прочесть нестандартные для себя жанры, изучите произведения современных авторов, но и не забывайте о классиках отечественной и мировой литературы. Составьте список книг, которые вы хотели бы прочесть.Вне дома можно возить с собой электронную книгу, которую удобно читать в общественном транспорте. А если до работы вы добираетесь за рулем собственного автомобиля, включайте аудиокниги. Кстати, читать и слушать книги можно прямо со смартфона. В МТС Библиотеке уже представлено более 300 000 изданий, в том числе аудиокниги. Пользоваться МТС Библиотекой могут также абоненты других операторов связи.9. Начните делать добрые дела. Принять участие в благотворительной акции для детей, помочь приюту для животных или сходить за продуктами для пожилой соседки — есть тысяча и один способ сделать добро нуждающимся. Выбирайте фонд или организацию, чьи идеи вы разделяете, и начинайте ее поддерживать возможными способами. Причем речь идет не только о материальной помощи: иногда достаточно сделать репост в соцсетях, чтобы бездомных щенок или котенок обрел любящую семью.Что касается финансовой помощи, сейчас есть возможность подключить автоплатеж, тогда определенная сумма, которую вы готовы жертвовать, будет каждый месяц списываться с вашего счета в пользу поддерживаемой вами организации.10. Научитесь бережному отношению к экологии. Экономьте воду во время чистки зубов, не включайте без надобности электроприборы, утилизируйте батарейки правильно, начните сортировать мусор, для покупок используйте многоразовые тканевые сумки-авоськи, выходите на весенние субботники и не мусорите в собственном дворе и подъезде. Конечно, эти нехитрые правила не в состоянии изменить глобальную проблему с экологической обстановкой. Но если каждый из нас начнет бережнее относиться к окружающей среде, позитивные перемены не заставят себя долго ждать. По крайней мере вы станете примером для подражания. Хотя бы для членов своей семьи.Партнерский материал.