Коронавирус в Челябинской области не сдает позиции. Но это не повод расстраиваться и менять планы в последние праздничные дни. Так решили и хозяева корги — они устроили костюмированную встречу для своих собак. Рассказываем последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 10 января 2021 г.Плюс 294 новых заразившихся коронавирусомВ Челябинской области за минувшие сутки подтвердилось еще 294 случая заболевания COVID-19. Скончались 10 человек с коронавирусом.Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 38 810 случаев заболевания COVID-19. Из больниц выписали 13 637 человек, за прошедшие сутки — 350 человек.Пополнилась и печальная статистика — на утро 9 января умерли 10 человек с коронавирусом. Шесть — непосредственно от COVID-19 (пациент, 81 год, пациентка, 89 лет; пациент, 68 лет; пациент, 56 лет; пациентка, 66 лет; пациент, 66 лет).От других причин, ковид сопутствующий:— аортальный порок, атеросклероз коронарных артерий — пациентка, 86 лет;— хроническая обструктивная болезнь легких, постинфарктный кардиосклероз — пациент, 82 года;— ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз — пациентка, 71 год;— сахарный диабет, диабетическая макроангиопатия — пациентка, 85 лет.Тест на COVID-19 сдали больше 2,5 тысяч челябинцевЗавтра последний день, когда в челябинских ТРК можно сдать бесплатный тест на коронавирус. С 3 января, по данным мэрии, анализ сдали 2540 жителей города.Конечно, самый большой наплыв был в первые дни. 9 января тест сдали 369 челябинцев. Больше всего в ТРК «Алмаз» — 138 человек, в ТРК «Куба» — 121 человек, в «Горках» — 110 человек.В администрации напомнили, что исследование проводится, чтобы выявить бессимптомных носителей коронавируса. Результат сообщат уже через пару дней.10 января с 14:00 до 17:00 еще можно пройти исследование. Не забудьте паспорт и полис ОМС.Что творилось в первый день тестирования в ТРК — рассказывает журналист КП-Челябинск.Квартиры в Магнитогорске — медикамЧтобы привлечь врачей в Магнитогорск — им выдают бесплатное жилье. Как сообщили в администрации города, с с 2016 года медработники Магнитки получили около 200 квартир, из них 39 — в 2020 году, еще 11 — за счет средств областного бюджета.Так, к Новому году двухкомнатную квартиру получила семья молодого врача анестезиолога-реаниматолога ЦОМиД Екатерины Капицы. Выпускница Оренбургского медицинского университета стала работать в детской больнице Магнитогорска с августа 2019 года. Квартиры также получили заведующая поликлиникой №4 Надежда Ниденс и врач хирург Сергей Олейник. Трехкомнатную квартиру получили и врач УЗИ поликлиники №5 Гульнара Аллаярова.— Проблема кадрового дефицита — одна из самых важных, — рассказывает главный врач «Центра охраны материнства и детства Магнитогорска» Марина Шеметова. — Особенно остро она чувствуется в педиатрическом и акушерском модуле. На сегодня в нашем Центре имеется 1072 вакансии! Из работающих специалистов около 50 процентов — люди пенсионного возраста. Сегодня отсутствие жилья — одна из проблем, которая не дает возможность закрепиться приезжающим специалистом.В 2020 году было выделено около 200 млн рублей на приобретение квартир молодым специалистам, которые поедут работать в муниципальные учреждения здравоохранения после завершения учебы.Костюмированный парад собак-аристократовКоронавирус — это не повод унывать. Так посчитали любители корги и устроили массовое шествие собак в костюмах. Традиционный новогодне-рождественский парад собрал несколько десятков редких домашних питомцев со всего Челябинска и окрестностей.Участники корги-феста (или «коржовки») порадовали горожан на площади у памятника Курчатову, прошлись по проспекту Ленина и зашли на центральную аллею парка Гагарина.Вы только посмотрите, какие они милые!Это были последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 10 января 2021.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru