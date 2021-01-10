История пса Грея, которого предали хозяева, заставила прослезиться многих. Собака много лет жила в семье — летом Грею исполнится 10 лет. Взяли его щенком. А на днях хозяйка решила… убить питомца: привязала к двери клиники «Добрый хвост» с запиской.— После операции он стал неуправляем. Неадекватен. Не слушается. Стал пакостить так, что я боюсь его оставлять одного дома. Устала. Усыпите его. Денег на него нет. На улице замерзнет, — говорится в записке.После того, как ветеринары рассказали о случившемся в соцсетях, в клинику позвонила знакомая хозяйки пса.— Как и мы, она не смогла дозвониться до хозяйки после всего произошедшего, как и нам с вами, ей оказалась не безразлична судьба несчастного Грея. Девушка сама позвонила нам в клинику, рассказала все, что знала, и что хоть немного помогает понять мотив предательского поступка. Но самое главное, что этот разговор развеял последние сомнения на счет неадекватности пса, про которую хозяйка писала в «предсмертной» записке и из-за которой решила избавиться от друга, — сообщили в ветклинике.В телефонном разговоре девушка не раз подтвердила, что Грей неагрессивный, контактный, воспитанный, приучен выгуливаться на улице. А самый его большой «грех» в том, что, оставшись надолго дома один, он погрыз диван и дверь.— Но я в шоке, почему мне-то не позвонили, — негодует девушка. — Они могли бы занять денег, помощи попросить.У Грея печеночная недостаточность, нарушение работы поджелудочной железы. По словам ветеринаров, эти болезни возникают из-за стресса и неправильного кормления.Бедолагу сейчас лечит известный челябинский ветеринар Баграт Агажанов и другие сотрудники клиники. Весной, кстати, Грей уже был пациентом «Доброго хвоста». Его накормили костями, от чего он чуть не умер.Ветеринары собирают деньги на лекарства хвостатому. Реквизиты, куда принимается помощь, можно найти в инстаграме ветклиники.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru