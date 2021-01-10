Статистика по коронавирусу в Челябинской области на каникулах была печально стабильной. В последний день отдыха успели заболеть тоже много южноуральцев. Диагноз поставили еще 295 жителям области, школьников среди них нет. Так, на утро 11 января число заболевших в области составляет 39 105 человек. С начала пандемии выздоровели 24 198 южноуральцев (+369), умерли — 1385, 12 летальных случаев зарегистрировали вчера: семь человек умерли непосредственно от ковида, пять — от других заболеваний, осложнившихся новым вирусом:— пациентка, 85 лет, атеросклеротическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных артерий;— пациент, 78 лет, атеросклеротическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь;— пациентка, 74 года, злокачественное новообразование;— пациентка, 90 лет, атеросклеротическая болезнь сердца, легочно-сердечная недостаточность;— пациентка, 72 года, атеросклеротическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных артерий.БОЛЕЕ 2 ТЫСЯЧ ПРОВЕРИВШИХСЯ НА КОВИД10 января был последний день тестирования на коронавирус в челябинских ТРК. На него выстраивались большие очереди. Например, наш корреспондент, чтобы сдать анализ отстояла 40 минут. В мэрии рассказали, сколько человек все-таки успели провериться.— За время работы выездных лабораторий в ТРК Челябинска тест на COVID-19 сдали 2797 человек. В «Алмазе» — 1181, в «Кубе» — 788, в «Горках» — 828. Еще 361 человек прошли экспресс-тестирование на ВИЧ, — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.Результаты исследования в мэрии не озвучили. Возможно, сделают это позднее.ПОЛВЕКА ОТДАЛА МЕДИЦИНЕНакануне Магнитогорск простился с 73-летней Верой Васильевной Зориной — опытнейшем врачом-педиатром. Вера Васильевна полвека посвятила лечению маленьких пациентов. О ее смерти скорбил весь город.— Очень жаль, царствие ей небесное! Замечательный врач, знала лично. В прошлом году лежала с маленьким внуком у нее в отделении, за короткий срок она назначила на все необходимые обследования, а затем лечение. Уходят старые доктора, и просто страшно, будет ли достойная смена, — написала Ефросинья Юрьева в сообществе «Черное&Белое Магнитогорск».Коллеги рассказали КП-Челябинск, что Вера Васильевна была талантливым и очень ответственным врачом. Причину смерти доктора они уточнить не смогли.В Центре охраны материнства и детства, где работала доктор, отметили, что Вера Васильевна посвятила лечению маленьких пациентов 50 лет своей жизни.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru