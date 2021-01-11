Со вчерашнего дня Челябинск заметает снегом. За ночь дорожники вывезли 2505 тонн снега, работало 194 единицы техники и 77 дорожных рабочих.— Производилась механизированная очистка от снега дорожного покрытия, остановок общественного транспорта, тротуаров, прилотковой части. Выполнялся сбор и вывоз снега, мусора, грязи. Велась подсыпка опасных участков для предотвращения образования гололеда, — рассказали в комитете дорожного хозяйства.Утром первого рабочего дня город сковали 9-балльные пробки. Поскольку снег продолжает идти, движения затруднено, водители жалуются, что машины заносит.— Мы стоим на Победе от Молдавской в сторону центра намертво, — рассказала челябинка Алена.Не обошлось и без аварий. На перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Чайковского маршрутка №50 влетела в ограждение.По прогнозу челябинского Гидрометцентра, сегодня днем -17..-19, облачно, снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. По данным сервиса Яндекс.Погода, к пятнице в городе резко потеплеет с -20 до -10.Как уточнили в мэрии, сейчас на дорогах работает 257 единиц техники: 41 КДМ, 96 МТЗ, 46 погрузчиков, 70 самосвалов, 3 автогрейдера, 1 экскаватор. В уборке задействовано 309 дорожных рабочих.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru