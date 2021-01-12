Челябинский спелеолог Александр Грехов нашел пещеру с огромным количеством сосулек. Она похода на настоящее ледяное царство.— «Заросли» сталагмитов в рост человека и растущих местами так плотно, что не пройти. С потолка свисают сосульки разного размера и формы, местами даже страшно под ними находиться. Где-то уже образовались столбы от сросшихся сосулек. Входной колодец тоже оброс огромными сосульками. Очень красивое и интересное место! — говорит Александр.В пещеру Александр спускался с товарищем Валерием Полеевым из Снежинска. Наверху спелеологов ждали еще двое товарищей — для подстраховки.Находится шахта в горнозаводской части области. По словам Александра, это удивительное место почти не посещается людьми. Поэтому пещера и сохранила свою природную уникальность. Попасть сюда можно только с помощью альпинистского снаряжения. На вопросы подписчиков, где именно находится шахта, Александр отвечает просто: «В нашей области».— Я почему и умолчал о местонахождении. Скажи открыто, люди сломают эту красоту. Пока туда никто не ходит — сосульки стоят. Хоть и с помощью альпинистского снаряжения, туда можно попасть, и, в общем-то, относительно не сложно, — рассказал Александр корреспонденту КП-Челябинск.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru