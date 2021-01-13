Когда отдать ребенка в садик, какие сказки читать, как реагировать на капризы… А еще как не сойти с ума и можно ли позволить себе поход в салон красоты. Каждый день у мамочек возникает множество вопросов.Издательский дом «Комсомольская правда» представляет бестселлеры, посвященные воспитанию современного ребенка. Обсудить книжные новинки мы пригласили в нашу литературную гостиную многодетных мам Дарью Ткачеву и Кристину Сташевскую, а также детского омбудсмена Евгению Майорову.— Когда я забеременела, мы с мужем шли под окнами, там так орал ребенок. Я сказала: «У нас же не будет так кричать». В итоге дочка орала четыре месяца. И, наверное, те, кто ходил под нашими окнами, рассуждали также, — вспоминает Дарья Ткачева.Порой, когда что-то не получается, многие женщины опускают руки: «Я плохая мать!». Масла в огонь подливают родственники с многочисленными нравоучениями и идеальная жизнь, которую показывают блогеры.— Смотришь: все красиво одетые, чистенькие, а тут пока шли один упал, другой толкнул, шарфик развязался потерял, варежек нет, — отмечает Кристина Сташевская.— В этом и опасность красивых картинок. Так не бывает! Родителям нужно любить и принимать своих детей такими, какие они есть и ничего не навязывать, — отмечает Евгения Майорова. — Мне понравилась книга «Мамская правда» — здесь без иллюзий и описаны такие моменты, над которыми можно посмеяться. Здесь шикарно описано про чувство вины — то что у нас развито: я должна приготовить идеальный здоровый завтрак, погулять в парке, хорошие мамы все успевают, они кладут в ланч-бокс записки пожеланиями на день. Когда человеку тяжело, нужно позволить ему легализовать свои эмоции, разрешить чувствовать.Омбудсмен отметила, что родители не привыкли о себе заботиться. Но принцип «надень маску сначала на себя, а потом на ребенка» действует не только в самолете. И это новый навык, который нужно формировать уже сейчас. Особенно остро проблема встала во время карантина весной прошлого года.— Мне позвонила отчаянная женщина: удаленная работа, дети на дистанте — что делать? Я ей ответила, что нужно четко расставить приоритеты. Главная задача — сохранить работу, а дальше как получается, так и делайте. Дети здоровые, живые — радуйтесь, — отметила Евгения Майорова.КНИГИ ДЛЯ МАМ И МАЛЫШЕЙ ИЗДАТЕЛЬСТВА «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»Линелль Шнееберг «Доктор сон: научите вашего ребенка спать». Книга, которая решит нерешаемые проблемы.Кэтрин Белнел, Натали Телфер «Мамская правда». Сотни ситуаций, смешных, глупых, нервных и нелепых — Кэт и Нэн згают, о чем говорят: на двоих у них семеро детей. Добро пожаловать в клуб мам на грани нервного срыва и на вершине родительского блаженства!Евгения Попова «#мамамания». Забавные заметки из жизни современной мамы. Книга, которая научит вас ладить с детьми.Ирина Кудинова, Евгения Голобокова «Мой прекрасный неидеальный ребенок». Новая книга о позитивном воспитании без принуждения. Более 150 игр и занятий.Екатерина Кузнецова «Дети, домой!» Думаете об усыновлении? Тревожитесь и сомневаетесь? Эта книга поможет сделать шаг навстречу вашему ребенку. Автор книги — генетик и популярный блогер, развенчивает мифы и делится личным, трудным и счастливым опытом. В детстве Екатерине Кузнецовой поставили диагноз, который исключал возможность родить. Сегодня она — дважды мама. Как преодолеть страхи и найти «своего» ребенка. Как говорить о решении взять в семью малыша с близкими и мужчиной. Какие «подводные камни» встречаются на пути к усыновлению и как на них не споткнуться. Откровенный рассказ без прикрас: как приблизить день, когда рожденные чужой женщиной дети станут по-настоящему родным.Саша Советова «Инструкция по применению ребенка от 0 до 3 лет». Автор книги — многодетная мама и блогер-комиксист @mamashalol, весело рассказывает, а также рисует о материнстве и всевозможных проблемах, которые могут поджидать новоиспеченную маму. Умело использует волшебное «ЗАТО» для борьбы с послеродовой депрессией и прочими материнскими невзгодами, например детские кризисы, вечный беспорядок и разногласия с бабушками. Никаких нравоучений, только оптимизм, юмор и полезный личный опыт, которой поможет каждой маме провести первые три года с малышом на позитиве!Наталья Ремиш «Чтобы дети не терялись». Автор — детский писатель, автор проектов «Просто о важном. Про Миру и Гошу» и мама троих детей советует прочитать эту книгу вместе с малышами и обсудить:— как надо себя вести, если с тобой разговаривают на улице взрослые люди— что делать, если ты потерялся— как отвечать, когда тебя просят о помощи незнакомцы— кого можно просить о помощи, когда ты остался один— почему важно уметь говорить «нет»И многое другое. Безопасность — это не только «не отходи от мамы». Это то, как надо вести себя, если оказался один.Эти книги станут отличным подарком для всех, кому вы желаете счастья!Желающих приобрести книги ждем по адресу: Челябинск, ул. Красная, 4, офис 614.Всю интересующую информацию по этому и другим книжным новинкам издательского дома «Комсомольская правда» можно узнать по телефону +7-9000-902-624.