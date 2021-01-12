Компания «Интерсвязь» стала финалистом международного конкурса передовых решений и практик стран БРИКС — «BRICS Solutions Awards». Страной-хозяйкой мероприятия, как и саммита, выступила Россия. Свои лучшие IT-разработки, представили специалисты и ученые из стран-членов содружества: Бразилии, Китая, Индии, Южной Африки. Цель большинства из них: улучшить жизнь людей, сделать ее более комфортной и безопасной при помощи цифровизации. Всего соискатели награды могли заявить о притязаниях в семи номинациях: здравоохранение, качество жизни и демография, инновации и технологии, «зеленая» экономика, бизнес-решения, городское развитие, образование.Лидер телекоммуникационного рынка Челябинской области представил в номинации «Городское развитие» два своих флагманских IT-проекта, которые уже сейчас успешно реализуются на территории городов присутствия компании: «Умный город Челябинск» и суперапп (бесплатное многофункциональное мобильное приложение «Интерсвязь. Умный город»). В результате разработки южноуральских специалистов получили высокую оценку и попали в четверку финалистов среди всех стран-участниц конкурса.— Признание проектов компании на уровне научного сообщества БРИКС в очередной раз показывает, что наши технологии составляют конкуренцию на мировых рынках. Немаловажно и то, что жюри оценивает и перспективу внедрения представленных им решений на территории стран-участниц. Мы уже сейчас активно развиваемся в этом направлении. Расширяем географию работы в границах нашей страны и выходим за ее пределы, — рассказывает генеральный директор компании «Интерсвязь» Эдуард Калинин. — «Умный город Челябинск» и мобильный суперапп — это два неразрывно связанные друг с другом проекта. Первый представляет из себя комплекс решений по цифровизации различных сфер жизни южноуральской столицы. В его рамках в городе установлена сеть умных счетчиков ЖКХ и система мониторинга состояния трубопроводов, только в одном Челябинске работают более 6000 «Умных домофонов», в транспортной сфере запущены «Умные парковки», «Умные остановки», «Транспортная карта», «Улицы онлайн».Мобильное приложение же представляет из себя своеобразный «универсальный ключ» управления «Умным городом». В него интегрировано большинство сервисов работающих на территории городов присутствия компании. Кроме того, через него пользователь получает доступ к ряду социально-значимых услуг: «Запись к врачу онлайн», «Оплата услуг ЖКХ», «Система «Город» и другие. На данный момент количество скачиваний приложения составляет около двух миллионов.Стоит отметить, что в конце 2020 года компания «Интерсвязь» также приняла участие в международном форуме молодых ученых, который проводился в рамках саммита БРИКС. Зарубежным специалистам представили наиболее социально-значимые проекты «Умного города», рассказали о принципах их работы и перспективах развития.Новости компаний.