В Копейске по дороге в больницу умер 59-летний учитель Валерий Архип. В медучреждение он поехал самостоятельно. Ранее педагог перенес коронавирус.— Мои родители перенесли коронавирус в декабре, но переболели вроде без последствий и перед праздниками вышли на работу. 10 января ночью отцу стало плохо, скорая измерила давление, сняла кардиограмму и дала лекарства, порекомендовав обязательно обратиться к кардиологу. Утром он отменил занятия в школе и посетил врача, его отправили в другую больницу. Он сам поехал за рулем и врезался в сугроб, — рассказала дочь погибшего Светлана в местном паблике «Копейск (В)Теме».Сообщается, что Валерий Архип ехал в больницу на улице Кирова, оттуда его отправили в больницу на поселок Советов. На улице Федячкина автомобиль врезался в сугроб, после чего буксовал несколько минут. Неравнодушные прохожие заглушили двигатель, вызвали скорую и вытащили мужчину на улицу. Прибывшие на место медики лишь констатировали смерть водителя.В Минздраве ответили, что состояние здоровья умершего является врачебной тайной. Почему педагога отправили из одной больницу в другую обещали прокомментировать по запросу.Валерий Архип работал в школе №9. Он преподавал ОБЖ, вел танцевальные кружки, военную подготовку и другие дисциплины, организовывал выступления юнармейцев. Ученики очень любили его.— Это был человек с большой буквы! Не выразить словами всю нашу боль... я не могу поверить в то что больше не увижу его на наших занятиях! Дорогой наш и любимый Валерий Леонидович мы будем помнить и любить тебя вечно! Наш класс осиротел! — пишет Полина Курманова.— Этот человек был с большой буквы. Самый лучший учитель. Соболезную родным и близким, — пишет Оля Худякова.Прощание назначено на 12:00 15 января в «Мемориале» (Копейск, ул. Братьев Гожевых, 5А).К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru