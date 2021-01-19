Челябинский предприниматель Оганнес Оганнисян, который бесплатно кормит школьников шаурмой за хорошие оценки, уже мог бы разориться. Желающих подкрепиться оказалось очень много — с примерными дневниками приходят по 15-20 ребят в день! Но Оганнес хочет открыть еще одну точку в центре города и обещает кормить школьников за отметки и там. КП-Челябинск предприниматель рассказал, как он придумал акцию и стал для детей настоящим педагогом.СОБИРАЛИ МЕЛОЧЬ НА ШАУРМУАрмянское кафе при автосервисе на улице 32-й годовщины Октября после полудня буквально превращается в детское заведение. У младшеклассников заканчиваются уроки и они летят сюда — хвалиться четверками и пятерками.— Здравствуйте! — вбегают в кафе двое краснощеких мальчишек, стряхивают с шапок снег и кидают сумки на диванчик.— С пятерками? — встречает их за стойкой управляющий кафе Оганнес.— Да-а-а, — отвечают мальчишки и спешно расстегивают рюкзаки, чтобы достать дневники.— Тааак, а почему не заполнены? — перелистывает странички Оганнесс. — А, так вы же не учились! Каникулы же были. Пятерки вижу, хорошо.Повар начинает крутить паренькам шарму с курицей. Они послушно садятся за столик и ждут, когда можно будет взять дымящиеся свертки.Четвероклассники Дима и Жора уже постоянные гости кафе.— Мы итак хорошо учились. Но когда узнали про эту акцию, еще мотивация появилась, — рассказывает Жора корреспонденту КП-Челябинск. — У меня сегодня три пятерки!— У меня тоже три пятерки, — хвалится Дима.Бесплатный обед в кафе дают всем, кто за день получил минимум три хороших оценки: четверки или пятерки — неважно. Акция действует в заведении уже полгода. А появилась она так. Оганнесс случайно услышал, как трое мальчишек сидят за столиком и пытаются насобирать деньги на одну шаурму, перебирают монетки, считают у кого сколько есть: 10, 15 рублей...— Это очень сильно задело меня, — говорит Оганнесс.Предприниматель спросил у ребят, как они учатся. Друзья честно признались, что бывают тройки. Тогда Оганнесс решил мотивировать мальчишек. Пообещал бесплатную шаурму тем, кто завтра принесет дневник с тремя хорошими оценками. А у кого будет одна пятерка, тот получит скидку.— А потом один сказал другому, тот третьему и так пошло, — говорит Оганнес. — Их много, конечно, приходило, человек 30-40 бывало. Но половина просто за компанию, за интерес, посмеяться. У тех оценки похуже. Но, знаете, у ребят просыпается какой-то спортивный интерес. Их друзья сидят, кушают шаурму, а они нет. Я слышу, они между собой разговаривают: «Завтра я тоже все выучу и тоже буду шаурму кушать».О ПОЛЕЗНОСТИ ШАУРМЫРодители учеников сначала не верили, что их детей бесплатно кормят просто за хорошие оценки. Даже выясняли, не подворовывают ли они, чтобы купить шаурму. А после того, как удостоверились и поговорили с Оганнесом, стали даже помогать ему и дарить подарки.— Одна мама подарила мне вязанную тыкву, она занимается рукоделием. Эти эмоции правда очень дорого стоят, я не пожалел, что начал это дело, — отмечает бизнесмен.Мама Георгия, получившего шаурму при нас, рассказала, что сначала была категорически против, чтобы сын посещал кафе и запрещала ему там появляться.— Один раз он тайно сбежал и пропустил занятия. Запрещала, потому что это все было сомнительно, смысл в чем и для чего это вообще. К тому же, кафе далековато от школы, — говорит Евгения. По ее словам, успеваемость сына не изменилась, потому что он итак учился отлично, но теперь появился дополнительный интерес.Однако некоторые взрослые считают, что шаурма — не лучшая еда для детей. В соцсетях под постами про акцию пишут «Как можно такое есть? Это же неправильная еда». Но Оганнесс с этим не согласен.— Шаурма — это мясо, которое жарится на огне, лаваш, туда кладутся помидоры, огурцы, лук и соус с майонезом, — недоумевает Оганнес. — Детям я делаю шаурму с курицей, не со свининой. Свинина — более тяжелая еда. Жир и тому подобное. Чтобы у детей желудок не заболел, или много не было сразу. А курица — более легкая еда. Быстро усваивается, сытная.МАЛЕНЬКИЕ, НО ХИТРЫЕК Оганнессу приходят в основном ученики 5-6 классов и младше. Несмотря на свой юный возраст, ребята очень шустрые и пытаются обмануть взрослого дядьку. При нас один мальчишка протягивает дневник, а там — тройка.— Да это же по пению. Надо было петь по тексту, а я далеко сидел и текст не видел, — виновато оправдывается паренек.— Если завтра исправишь, придешь за шаурмой, — не поддается на уговоры Оганнес. — Или получи пятерку по математике, или по русскому.— А-а-а! Завтра же «окружающий», Лев! Это твой шанс! — хлопают Льва по плечу друзья. Лев расплывается в коварной улыбке, как Гринч. Вечером он точно вызубрит параграф!— Бывало, с одним дневником приходило несколько человек. Поэтому я стал уже расписываться в дневниках, — рассказывает Оганнес. — С близнецами вообще сложно, их не различить. Еще, бывало, в конце дневника новую четверть открывали, заполняли, пятерки себе ставили. По-разному. Мне пришлось освоить и электронный дневник. Потому что в один момент я узнал, что все оценки у них подделанные. Позвонила учительница и предупредила. Но знаете, я детей не осуждаю, они хотя бы пытаются что-то придумать, пытаются решить этот вопрос, — смеется автор акции.Если дети хитрят, но с умом, Оганнес делает вид, что не заметил подвоха. А если ребята ведут себя совсем нагло, показывают дневник, а там буквально пестрит «Я подделываю отметки», предприниматель пристыжает их.Также вместе с педагогом Оганнесу пришла еще одна интересная идея — бесплатная шаурма достается и тем, кто внимательно слушает учителя и прилежно ведет себя на уроке.— Но это не касается перемен. Я сказал, извините, Ирина Викторовна, но во время перемен ребенок есть ребенок, — с улыбкой говорит Оганнес.ПЕРЕВОСПИТАНИЕ ХУЛИГАНОВАкция Оганнеса приносит результат. Ему удается даже подстегнуть учиться хулиганов.— Есть один школьник, если не ошибаюсь, Олег зовут. Он прямо местный хулиган, 5-6 класс. Всегда приходит, стоит, смеется, шутит. Но когда про эту акцию узнал, его манера общения даже изменилась. Раньше со мной разговаривал так, что даже не считал за взрослого, а сейчас более уважительно обращается. Я понимаю, что ради шаурмы, но сам факт, что он уже пытается достичь чего-то. Он меняется, он учится, показывает результаты: «Смотри, я получил четверки и пятерки. И одна тройка». Ему я исключение делаю. И не только ему. У меня была одна девочка, у нее была сломана рука, и она отвечала на уроках в основном только устно. Оценки ей не ставили. Я ей без оценок давал шаурму. Понимаете, не в оценках дело. Важно, что человек реально старается учиться, — рассуждает Оганнес.В кафе школьники едут даже из других районов, и даже загородных поселков! Одна мама рассказывала, что ее дочь — ударница. Но девочке так захотелось получить угощение, что она получила за день пятерки по всем пяти предметам — чтобы точно прокатило.Оганесс признается, сам учился в школе плохо. А после не пошел ни в колледж, ни в вуз. И очень жалеет об этом. Сейчас мужчина старается много читать, чтобы восполнить этот пробел. Отчасти еще поэтому он так следит за успеваемостью школьников.НЕ ПОМОГАЙТЕ ДЕНЬГАМИОганнес говорит, что шаурма для ребят обходится, по его примерным подсчетам, в тысячу рублей в день.— Я не вел специально подсчет, приблизительно так. Но с такой рекламой, как сейчас (имеется ввиду огласка в СМИ, соцсетях — прим. авт.), родители привозят детей со всех районов. Дело не в этих ста рублях, это как приключение. Они говорят: «Пап, пап, у меня есть пятерки, пошли за бесплатной шаурмой». Детей, конечно, стало больше. Но каждый родитель пытается чем-то помочь. Были начисления, небольшие суммы. Но я хочу передать, что эти начисления, конечно, лишние. И если мне правда как-то хотят помочь, то пусть лучше воспользуются моими услугами. У меня шашлыки не самые плохие в городе или шаурма. Можно также помыть машину или запчасти купить. И мне хватит финансов, чтобы обеспечить обедом уже не 20 детей, а больше.Деньгами люди стали помогать Оганнесу по своей инициативе. Контакты и реквизиты он не давал — сами как-то нашли. Переводили по 100, 200, 300 рублей. На полученную сумму, 30 тысяч, Оганнес купил подарки и отвез в Рождество в детский дом.Вообще Оганнес с коллегами давно помогают школам. Где-то деньгами, где-то выделяют технику. На стене в кафе висят благодарственные письма от школ. А месяц назад кафе начало кормить шаурмой волонтеров фонда продовольствия «Русь». Это некоммерческая организация, которая помогает продуктовыми наборами нуждающимся: многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами, пенсионерам и другим. Волонтеры проводят на складе по многу часов, собирая наборы, и кафе решило позаботиться, чтобы добровольцы сами не остались без обеда.— У нас постоянно на складе идет бурная деятельность, вечная нехватка волонтеров. И вот такие приятные бонусы, скажем так, в виде шаурмы, мотивируют людей, — говорит Данила Пинегин, член команды фонда «Русь».«РЕСПЕКТЫ» ОТ ФЕДОРА БОНДАРЧУКА И ГОАР АВЕТИСЯНВ доброй акции Оганнеса решили поддержать даже звезды.— Бондарчук позвонил из Москвы, поблагодарил. Отправил 50 билетов на новый фильм «Последний богатырь», мы их раздали детям. Я был очень удивлен, что даже в Москве меня заметили! Люди со всей России пишут мне благодарности. Я бы хотел всем ответить, но это невозможно — займет очень много времени, — говорит Оганнес.Про его акцию рассказывала также на своей странице известная бьюти-блогер Гоар Аветисян, у нее более 10 млн подписчиков в Инстаграме.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Челябинске есть еще один житель, который мотивирует школьников хорошо учится. Это водитель маршрутного такси Самвел Абгарян. В городе он известен, как дядя Самвел. За пятерки в дневнике он возил ребят бесплатно. А за четверку — со скидкой. С особым уважением водитель относился и к будущим мамочкам. При «предъявлении видимого животика» они тоже ездили бесплатно.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru