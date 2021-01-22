Гламур, жаргоны и дурные примеры: журналисты КП-Челябинск изучили, что смотрят дети

КП-Челябинск решила погрузиться в мир мультипликации, чтобы помочь родителям понять смысл современных мультфильмов. Фото: Kinopoisk.ru

Когда дети просят включить мультики, хочется поставить им «Ну, погоди» или «Простоквашино». А они начинают капризничать и вырывать пульт, требуя современные мультфильмы. Но старые же лучше, поучительнее, они просто классные! А новые... В чем там вообще смысл, чему они учат? Чем привлекают детей и как становятся масскультурой, окружая детей повсюду — от изображения на кружках до рисунков на одежде? КП-Челябинск решила погрузиться в мир мультипликации, чтобы помочь родителям ответить на эти вопросы. Для этого мы посмотрели самые популярные мультфильмы. Публикуем обзоры на первые четыре мультсериала. Спойлер — некоторые нас шокировали.

Мой маленький пони: Дружба — это чудо (0+)

Фото: Мой маленький пони: Дружба – это чудо / Allspark Animation / DHX Media / Hasbro Inc. / Hasbro Studios / Studio B Productions / Kinopoisk.ru

Это американский мультсериал для девочек о мире пони, единорогов и пегасов. Рассказывает историю про шестерых подружек с разными характерами, которые живут в волшебной стране Эквестрии, помогают местным жителям и находят новых друзей.

Равнодушно относиться к внешне милым героиням невозможно. Если быть до конца откровенными, корреспондент КП-Челябинск точно с удовольствием бы играла такими игрушками, если бы их продавали в 90-е. Во-первых, цветовую гамму для них создатели мультсериала выбрали типично девчачью — много пастельных тонов и оттенков розового. Во-вторых, у каждой — уникальная красивая прическа и невероятной длины реснички. Такие, знаете ли, прямо девочки-девочки. В-третьих, они очень грациозные и милые. Правда, до момента, пока не начинают разговаривать.

В диалогах отталкивает излишняя гламурность. К примеру, увлекающейся чтением единорожке с первых минут с усмешкой предлагают отвлечься от книг, чтобы та не пропустила вечеринку и не осталась в итоге в одиночестве. Наверное, в этом нет ничего плохого, и детям надо прививать мысль о нужности социализации, но для мультсериала с возрастным цензом 0+ упоминание о тусовках звучит странно.

При этом основной посыл мультфильма привлекает — все мы разные, но это не мешает нам дружить и только гармонизирует нашу жизнь. Правда, идея наслаждаться своей индивидуальностью скорее тоже подойдет подросткам, начинающим комплектовать из-за внешности и не только, но не маленьким девочкам.

Справедливости ради отметим, такое впечатление сложилось по итогам просмотра одной — самой первой серии «Моего маленького пони». Они достаточно продолжительные по времени — 22 минуты — и не такие уж и увлекательные.

Маша и Медведь (0+)

Фото: Маша и Медведь / Animaccord / Kinopoisk.ru

Отечественный семейный мультфильм «Маша и Медведь» — это история дружбы девочки Маши с грозным с виду, но очень добрым бурым мишкой. Ежедневно они попадают в забавные бытовые ситуации и вместе учатся преодолевать сложности общения, которые неизбежно возникают между детьми и взрослыми.

Серии яркие, музыкальные, динамичные и непродолжительные по времени — идут около семи минут. Их можно смело назвать увлекательными: не заметно для себя можно залипнуть у телеэкрана достаточно долго. Мультфильм забавный, хоть иногда и хочется спасти Медведя от всех тех хлопот, которые ему доставляют шалости активной Маши.

Бурый хищник в мультсериале олицетворяет взрослых. До встречи с Машей он спокойно жил в лесу и занимался всем тем, что ему хотелось, не опасаясь сюрпризов. Но все в корне поменялось. Теперь попить чаек из самовара, порыбачить в тишине или посмотреть любимую передачу по телевизору так, чтобы его не дергали через каждые пять минут — задачка со звездочкой. Девочка теперь всегда рядом, и ей тоже хочется рисовать картины, заготавливать на зиму варенье и рыбачить. Периодически Медведь не выдерживает и рычит на девочку или ставит ее в угол, но вскоре его сердце тает.

Маша — маленькая девочка, которая активно познает мир, из-за чего порой лезет куда надо и не надо. Знакомая история для родителей, не правда ли? Но, благодаря Медведю, она учится и познает мир.

Корреспонденту КП-Челябинск мультсериал показался с этой точки зрения терапевтическим. Он помогает взрослым терпимее относиться к шалостям детей и не забывать, что и они когда-то были детьми и их поведение отличалось от ангельского (если только вы не были сыном маминой подруги).

Если откровенно докапываться до создателей «Маши и Медведя», то у нас несколько вопросов. Почему у девочки с прекрасной дикцией всего шесть зубов? Она, в таком случае, как минимум, должна шепелявить, правда? И где ее родители?

Кстати, у многих взрослых Маша вызывает аллергию. Ее воспринимают противной девчонкой с плохим воспитанием.

Смешарики (0+)

Фото: Смешарики / «Петербург», «Мастер-фильм» / Kinopoisk.ru

«Смешарики» — мультфильм про круглых сказочных зверюшек, которые живут в своих домиках, занимаются повседневными делами, попадают в забавные, а иногда и опасные ситуации. У каждого есть история жизни и свой характер. Так, кролик Крош — веселый и энергичный малый. Любит морковку и спорт. Его лучший друг Ежик — застенчивый, воспитанный и сентиментальный, коллекционирует кактусы и фантики. А свинка Нюша — милая модница, следит за трендами и сама шьет наряды.

Постоянные герои мультфильма делятся на детей: Крош, Ежик, Нюша, Бараш, и взрослых: Пин, Лосяш, Копатыч, Кар-Карыч и Совунья. Как и в жизни, дети в основном учатся, играют, развлекаются. А взрослые работают, готовят, заботятся о детях и воспитывают их. Любопытно, что в «Смешариках» взрослые сами иногда попадают в курьезные ситуации, ошибаются. Но честно признают свои ошибки, исправляют их, и не боятся показать детям, что поступили неверно. Нам, взрослым зрителям, тоже есть чему поучиться у сказочных зверюшек.

Продолжительность серии «Смешариков» — от шести минут. Мультфильм яркий, с приятной, красивой графикой. Картинка цепляет взгляд, ее хочется рассматривать благодаря множеству прорисованных деталей, например, интерьера в домиках: прорисовано все, вплоть до узоров на цветочных горшках. Интерьеры домов дополняют характеры персонажей. Видно, что мультипликаторы заморочились, в отличие от создателей той же, например, «Свинки Пеппы».

Сюжет серий увлекательный, поучительный, даже остроумный, с добрым юмором и понятной ребенку философией. Диалоги продуманные, некоторые даже можно разобрать на статусы во ВКонтакте. Например, цитата Лосяша из серии «Торжество разума»: «Такой вот парадокс — мы совершаем подвиги для тех, кому до нас уже нет дела, а любят нас те, кому мы нужны и без всяких подвигов…». Тонко! Возрастной ценз у мульфильма 0+, однако некоторые серии со слишком глубоким смыслом и дети их не поймут. Например, серия «Смысл жизни», ее название говорит само за себя.

Советуем посмотреть сериал «Смешарики» с детьми. Но предупреждаем, что вы можете подсесть на него сами. У него армия взрослых поклонников, загляните на любой кино-сервис и увидите там десятки положительных отзывов. В общем, это тот мультик, который можно посмотреть с малышами, но при этом и вам тоже будет интересно.

Фиксики (0+)

Фото: Фиксики / «Петербург» / Kinopoisk.ru

Это образовательный мультсериал про маленьких человечков, которые живут в машинах и приборах, ухаживают за ними, чтобы не ломались и чинят, если выйдут из строя. Фиксики прячутся от людей. Об их существовании знает только мальчик ДимДимыч. Он дружит с фиксиками Симкой и Ноликом, а также их семьей Папусом, Масей, Дедусом и другими. ДимДимыч хранит тайну своих друзей, а также защищает от своей собаки Кусачки, которая чует крошечных гостей.

Благодаря Фиксикам ДимДимыч и маленькие зрители узнают, что и как устроено в мире. Что такое солнечное затмение и электричество, как работает кофеварка, стиральная машина, телевизор, как пользоваться лифтом, как ухаживать за рыбками в аквариуме, почему нельзя ставить в микроволновку металлическую посуду и почему нужно беречь природу и т.д. С фиксиками дети узнают много интересного об окружающем мире и о предметах, учатся бережному и безопасному использованию техники.

Одна серия длится 6-7 минут. Мультсериал добрый, познавательный, увлекательный с хорошей красочной графикой, музыкой и диалогами. Однако внимательные зрители то и дело находят тут недочеты. Мы порылись на сайтах отзывов. Мамы пишут, что в репликах героев иногда проскальзывает жаргон, например, в песне про винтик «не фурычит ничего». Журналист КП-Челябинск посмотрела несколько серий, жаргонов не попалось.

Еще мамы пишут, что дети не всегда правильно понимают посыл мультика. Такой диалог опубликовала одна женщина на Irecommend.ru.

— Зачем ты лезешь в розетку?

— Я спасаю человечков, которые там живут.

«Чтоб Вас там закоротило в ваших розетках, глупые фиксики!» — возмущается мама.

Также мам смущает, что ДимДимыч обманывает родителей, чтобы не выдать фиксиков. Но если посмотреть с другой стороны, он умеет хранить тайны, и заботиться о других. Сами фиксики объясняют, что избегают встреч с люди, потому что те, «начнут их отлавливать и держать вне воли как домашних животных. А еще хуже — потащат в научные лаборатории и будут изучать под микроскопом или ставить над фиксиками опыты».

Изучайте то, что смотрят ваши дети, и делайте свои выводы. А мы пока готовим вторую серию обзора — расскажем о «Свинке Пеппе», «Губке Бобе» и других популярных героях.

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