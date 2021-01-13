Замена «Аэрофлота» на авиакомпанию «Россия» на рейсах из Челябинска приведет к ухудшению в качестве обслуживания пассажиров, считает челябинский эксперт по туризму Михаил Панов.— «Россия» — это «Аэрофлот» для бедных. По крайней мере, такое впечатление производит авиакомпания, — говорит эксперт. — Это понижение статуса города авиакомпанией, признание, что здесь они не особо хотят работать. Я думаю, все будет гораздо хуже, чем на «Аэрофлоте» в плане расписания и обслуживания на борту. От питания на борту, скорее всего, откажутся. Те, кто привык летать бизнесом, сильно расстроятся. Можно предположить, что авиакомпания «Россия» вдруг станет лакшери, но не думаю, что «Аэрофлот» будет себе делать прямого конкурента.Бурное осуждение вызвал тот факт, что перелеты авиакомпании «Россия» теперь будут выполняться на отечественных Superjet, которые пополнили парк авиакомпании.— Самолет не такой плохой, как принято считать — у него очень плохая «аура» в связи с авиакатастрофой. На мой взгляд, там явная ошибка пилота и явная попытка выгородить пилота. Недавно очередной Boeing разбился в Индонезии. Где массовая истерика и попытки отказаться от полетов на этих самолетах? — продолжает Михаил Панов. — Учитывая то, что сейчас потоки небольшие, мест хватит всем. Superjet, как говорят специалисты, берет столько пассажиров, сколько выгодно загрузить на рейс.Как уточнили в пресс-службе челябинского авиапредприятия, изменений в расписании пока не планируется. Частота полетов остается прежней, четыре раза в день: 05:55, 12:40, 19:25 и 22:40.Помимо Челябинска «Россия» встает на рейсы «Аэрофлота» в Нижнекамске, Белгороде, Магнитогорске и других городах. Сама авиакомпания объясняет такую «рокировку» новой стратегией до 2028 года, согласно которой «Аэрофлот» как глобальный перевозчик премиум-класса ориентируется на высокодоходные среднемагистральные рейсы из Москвы и дальнемагистральные рейсы.— Пополнение парка позволит увеличить количество рейсов из регионов в Москву, а высокая частотность полетов в свою очередь будет обеспечивать максимально удобные стыковки с рейсами как по значимым внутрироссийским направлениям, так и с международными рейсами материнской авиакомпании «Аэрофлот», — отмечает генеральный директор авиакомпании «Россия» Сергей Александровский.Отметим, что «Аэрофлот» летал из Челябинска только в московский аэропорт Шереметьево. Пока это единственный перевозчик по данному направлению. С марта в Шереметьево планируют летать Nordwind и «Икар».К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru