В Челябинске сегодня, 13 декабря, ударил сильный мороз. Наверняка вы старались побыстрее добраться на работу или учебу, чтобы не замерзнуть и не успели рассмотреть красоту. Непогода оказалась Челябинску «к лицу». Фотограф Вадим Архипов не побоялся холода и снял атмосферную подборку морозного города.Еще хотим показать вам, как мороз порисовал на окнах. Из-за стеклопакетов мы стали забывать, как удивительно красивы эти узоры! Фото сделаны на Зюраткуле в Рождество.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДо минус 36! Узнали, сколько продержатся лютые морозы в Челябинской областиСиноптики рассказали, когда в регионе станет теплее (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru