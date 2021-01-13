В Челябинскую область пришли морозы. Температуры для уральской зимы не рекордные, но все же лютые. КП-Челябинск узнала у синоптиков, когда в регионе станет теплее.В Челябинской области, по прогнозам синоптиков, днем 13 января -22… -27 °C, на западе — до -17… -22 °C, неустойчивый ветер 0-5 м/с. Ночью в горах региона ударят 36-градусные морозы, в остальных районах температура воздуха опустится до -26… -31 °C. Днем 14 января столбики термометров поднимутся до -19… -24 °C, на крайнем западе -10… -15 °C.В Челябинске днем 13 января -22… -24 °C, ветер неустойчивых направлений 0-5 м/с. К вечеру начнет холодать, и ночью температура воздуха опустится до -31… -33 °C, а в светлое время суток 14 января столбики термометров поднимутся до -20… -22 °C. Ветер неустойчивых направлений 0-5 м/с.Из-за низких температур в Челябинске в эти дни не будет работать каток в парке Гагарина, а дорожники просят по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния, а если придется ехать — быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию, скоростной режим и не мешать спецтехнике. Занятия в школах для учеников 1-7 классов 13 января отменили.В конце рабочей недели станет значительно теплее. По данным синоптиков челябинского гидрометцентра, в пятницу, 15 января, в ночные часы температура воздуха в области опустится до -20… -25 °C, на западе -12… -17 °C, а днем столбики термометров поднимутся до -7… -12 °C. Перемена погоды будет сопровождаться сильным южным и юго-восточным ветром — 4-9 м/с. Днем порывы до 14 м/с.В Челябинске 15 января ночью прогнозируют -21… -23 °C, днем — -10… -12. Ветер южный, юго-восточный 4-9 м/с.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru